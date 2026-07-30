El Chelsea ficha al defensa de la selección francesa Maxence Lacroix

El club londinense del Chelsea ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa central francés Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace. Según Goal.com, el experimentado jugador de 26 años ha firmado un contrato de larga duración en Stamford Bridge válido hasta el final de la temporada 2032, convirtiéndose en una pieza clave del proyecto del nuevo entrenador Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com informa .

Objetivos compartidos con el nuevo técnico

El defensa francés no ocultó su orgullo por unirse al gigante londinense y destacó que su charla con el nuevo entrenador Xabi Alonso fue decisiva para su elección. Según Lacroix, sus ambiciones personales coinciden plenamente con la visión del técnico español para el futuro del club.

“Estoy sumamente feliz de formar parte de este club increíble,” declaró el jugador en una entrevista con los medios oficiales del club. Añadió que el Chelsea es famoso por su tradición ganadora y que el gran potencial de la plantilla brinda todas las oportunidades para seguir avanzando y conquistar títulos.

El camino desde Selhurst Park hasta Londres

Durante las dos últimas temporadas, Maxence Lacroix disputó 98 partidos en Selhurst Park, consolidándose como uno de los centrales más fiables del fútbol europeo. Formado en la cantera del Sochaux, el jugador conquistó la FA Cup, la Community Shield y la Conference League en este periodo, contribuyendo de forma notable a los éxitos históricos del equipo.

Sus actuaciones estables y sólidas con el club le abrieron las puertas de la selección nacional de Francia. Tras debutar con Les Bleus a principios de este año, el defensa también disputó tres encuentros en la Copa del Mundo, ayudando a que Francia alcanzara el cuarto puesto en el torneo.

Planes de futuro y solidez defensiva

Bajo su nuevo contrato, se espera que Lacroix garantice la solidez de la zaga del Chelsea en las próximas temporadas. El técnico Xabi Alonso confía plenamente en la experiencia del futbolista francés mientras prepara al equipo para la alta competencia en todos los frentes.

Actualmente, el jugador se ha incorporado de inmediato a los entrenamientos con sus nuevos compañeros para iniciar la pretemporada. Su potencia física y su dominio en el juego aéreo resultarán fundamentales para que el club londinense aspire a todos los títulos.