China se convierte en el líder mundial en patentes de inteligencia artificial generativa

China ha consolidado aún más su posición en la carrera global por la propiedad intelectual y se ha convertido en el líder mundial indiscutible en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Así lo informó el sitio web ixbt.com basándose en los datos de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China. Según las nuevas estadísticas, el país ocupa el primer lugar en el mundo por el número de patentes en esta dirección. Así lo informa Ixbt.com informa .

El documento señala que en 2024–2025, los desarrolladores chinos lograron registrar más de 43 000 familias de patentes relacionadas con la inteligencia artificial generativa. La tasa de crecimiento anual promedio en esta industria resultó ser sorprendentemente alta, alcanzando el 64 %. Los especialistas destacan que estas cifras demuestran el rápido desarrollo de las tecnologías inteligentes en el país.

Dominio en el mercado global de patentes

En el entorno de competencia global en este campo, las empresas chinas muestran una clara superioridad. Según el informe, de los diez principales solicitantes de patentes en el sector de la inteligencia artificial generativa en todo el mundo, nada menos que seis tienen su sede en China. Esto significa que el país lidera no solo en cantidad, sino también en calidad en esta dirección tecnológica.

Si observamos las cifras generales proporcionadas por las agencias gubernamentales, a junio de 2026, los desarrollos en inteligencia artificial, cloud computing y big data representaban el 16,5 % de todas las patentes de invención vigentes en el país. El número total de patentes de invención en China ha alcanzado los 2,36 millones.

Apoyo financiero y previsiones

Solo en el primer semestre de este año, el gobierno chino otorgó 453 000 nuevas patentes de invención. Asimismo, las autoridades del país están implementando activamente programas financieros especiales para estimular la actividad innovadora. En particular, durante el primer semestre, más de 19 000 empresas utilizaron programas de financiación preferencial relacionados con la protección de patentes y marcas.

Según las previsiones de los expertos, gracias a las reformas a gran escala que se están implementando, China ascenderá al 10º puesto en el Índice Mundial de Innovación para 2025. Esto significa que el país ha mejorado su posición en 25 puestos en comparación con los indicadores de hace diez años.