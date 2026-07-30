Starlink transmitió el aterrizaje de Starship directamente desde el océano

Se ha registrado un nuevo logro tecnológico importante en el campo de la exploración espacial y las telecomunicaciones. Según el informe de ixbt.com, durante el próximo vuelo de prueba del sistema de nave espacial Starship, SpaceX logró mostrar una transmisión en vivo de alta calidad desde el medio del océano. La comunicación por satélite Starlink jugó un papel decisivo en la ejecución de esta compleja tarea. Así lo informa Ixbt.com informa .

Comunicación estable a través del océano y tomas únicas

Durante el vuelo, los especialistas de la empresa instalaron boyas flotantes especiales en el área donde la nave cayó al agua o donde se realizará un aterrizaje suave en el futuro. Estos dispositivos amarillos estaban equipados con terminales Starlink, que transmitían en tiempo real a la Tierra las imágenes tomadas desde el espacio y la superficie del agua. Los vídeos publicados muestran claramente a la nave moviéndose sobre el océano, aterrizando en el agua con sus motores en funcionamiento y generando enormes salpicaduras.

Se reveló que el proceso de filmación tuvo lugar en condiciones de fuertes olas oceánicas y el balanceo constante de los botes. Sin embargo, a pesar de esto, el terminal Starlink aseguró una transmisión de imágenes sumamente estable con un retraso mínimo. La cámara de vídeo estaba montada en un soporte estabilizador especial, lo que ayudó a suavizar el impacto de las olas y permitió observar los últimos segundos prácticamente en transmisión directa.

Nuevas facetas de la tecnología

Esta prueba demostró en la práctica el funcionamiento impecable del sistema Starlink no solo en tierra firme, sino también en plataformas marítimas móviles y en condiciones complejas. Gracias a las matrices de antenas en fase del sistema, los terminales pueden funcionar sin interrumpir la comunicación incluso en la parte remota del océano. Esto demuestra cuán importante es el futuro de tales soluciones no solo para las pruebas de tecnologías espaciales, sino también para otras industrias.

Según los expertos, esta tecnología podría utilizarse ampliamente en el futuro para establecer internet y comunicaciones fiables en la logística marítima, expediciones de investigación científica y objetos ubicados lejos de la infraestructura costera. Para proyectos globales, estas redes móviles y fiables amplían drásticamente la capacidad de intercambiar datos a cualquier distancia.

La evaluación de Elon Musk y los planes futuros

Cabe recordar que un poco antes, el fundador de SpaceX, Elon Musk, había comentado personalmente los resultados del decimotercer vuelo de prueba de Starship. Según sus palabras, el aterrizaje controlado de la etapa superior de la nave espacial en el océano Índico se llevó a cabo con extrema precisión. Si se hubiera establecido tal tarea en el programa de prueba, la nave podría haber sido atrapada en el aire con la ayuda de los «brazos» mecánicos de la torre de lanzamiento en lugar de caer al agua.

Actualmente, los especialistas de SpaceX están analizando estos datos y preparándose para los próximos vuelos. La experiencia y las imágenes de prueba obtenidas con la ayuda de boyas flotantes en el océano servirán como una base importante para perfeccionar aún más las tecnologías de aterrizaje controlado y garantizar su seguridad.