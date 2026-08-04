Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público

Un participante inusual que apareció en el escenario de un concurso de belleza celebrado en Malasia atrajo la atención del público. Esta vez, no fue una persona, sino una gallina de aspecto singular la que desfiló por la pasarela.

Los movimientos de la gallina en el escenario y su apariencia despertaron el interés de los asistentes. Recorrió tranquilamente la pasarela y se mostró cómoda frente a los espectadores.

Las imágenes del concurso también se difundieron en las redes sociales. Los usuarios comentaron el aspecto de la gallina y su forma de caminar por el escenario, y la calificaron como una de las participantes que más llamó la atención del evento.