Un hombre de 68 años se quita los pantalones al pasar por un detector de metales

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Un hombre de 68 años se quita los pantalones al pasar por un detector de metales

En Astaná, un hombre de 68 años fue multado con 86 500 tenges por quitarse los pantalones de forma demostrativa al pasar por un detector de metales en la entrada de un edificio administrativo.

El incidente ocurrió el 24 de agosto alrededor de las 09:28 en el Centro de Atención al Ciudadano. El hombre se quitó los pantalones mientras cruzaba el arco de seguridad. Las autoridades identificaron al individuo y remitieron el caso a los tribunales.

El tribunal calificó sus acciones como alteración del orden público y falta de respeto hacia los demás, declarándolo culpable de vandalismo menor. El hombre no admitió su culpabilidad en el juicio, alegando que lo hizo como una broma.

El tribunal tuvo en cuenta su edad. Según la ley, a las personas mayores de 63 años no se les aplica la detención administrativa. Por ello, se le impuso una multa de 20 MRP, equivalente a 86 500 tenges.

La decisión judicial aún no ha entrado en vigor.

Un oficial de policía inspecciona a una persona que pasa por un detector de metales.
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