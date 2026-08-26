¿Qué reveló Ruzikul Berdiyev tras la derrota ante el Qizilqum?

Superliga de Uzbekistánen la 19ª jornada, el renombrado equipo de Qarshi, « Nasaf » perdió puntos importantes. En el partido contra el Qizilqum, los de Qarshi cayeron 0-1, decepcionando una vez más a sus aficionados.

Tras el encuentro, el entrenador de los «Dragones» Ruzikul Berdiyev compareció ante los periodistas en rueda de prensa para responder sobre los problemas estructurales del equipo, las razones de la mala racha y su ausencia en la selección nacional.

« Errores graves en defensa, imprecisión en ataque »

El técnico de Qarshi admitió abiertamente las causas tácticas de la derrota:

Goles fáciles y desorganización defensiva: « No solo hoy, estamos encajando goles muy simples en otros partidos. Cometemos errores graves en defensa. Hoy, una jugada a balón parado favoreció al rival »;

Debilidad ofensiva: « Por mucho que hayamos tenido la iniciativa y creado ocasiones en la segunda parte, no logramos marcar. Si no marcas, no ganas, es así. La falta de precisión y la ineficacia en ataque nos están costando derrotas ».

3 victorias en los últimos 14 partidos: «Es un resultado pésimo para nosotros»

Los periodistas cuestionaron al entrenador sobre el hecho de que el Nasaf solo ha ganado 3 de sus últimos 14 partidos:

« Sinceramente, no habíamos prestado atención a estas estadísticas. En algunos partidos simplemente hemos tenido mala suerte. No se puede decir que el equipo juegue mal, pero 3 victorias en 14 partidos es un balance muy pobre para nosotros. Debemos corregirlo de inmediato. Debido a esta racha de pérdidas, nos estamos quedando en la parte baja de la tabla », dijo Berdiyev.

La salida de Jaba Jigauri y la política de legionarios

El entrenador también se refirió al caso de su exjugador, Jaba Jigauri, quien hoy lidera al Qizilqum:

Contribución al título: Jaba ayudó mucho al equipo a ser campeón en su momento, pero dejó el club debido a la renovación de la plantilla y la llegada de otros jugadores;

Problemas con los legionarios: Berdiyev destacó que no es fácil elegir jugadores extranjeros, que algunos necesitan tiempo para adaptarse y otros carecen de nivel, por lo que últimamente se han realizado menos fichajes de legionarios.

El tema de la selección nacional: «Esa pregunta no es para mí»

Al final de la conferencia, un periodista preguntó a Ruzikul Berdiyev: «Usted es uno de los entrenadores más experimentados y laureados. ¿Por qué no es convocado a la selección nacional, por qué no se confía en usted?» planteó como pregunta delicada.

El entrenador dio una respuesta corta y misteriosa: