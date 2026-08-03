Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar en el cielo europeo uno de los fenómenos astronómicos más esperados por millones de personas: — un eclipse solar total —. Los expertosseñalan que se trata de uno de los acontecimientos celestes más importantes para los europeos en los últimos veinte años.

Según los datos disponibles, los habitantes de Groenlandia, Islandia, las regiones del norte de España y el noreste de Portugal podrán observar el fenómeno en su totalidad. En otros países europeos se verá un eclipse solar parcial.

La Agencia Espacial Europea (ESA) informa de que el norte de España es uno de los lugares más adecuados para contemplar el eclipse solar. Por ello, se espera que miles de turistas y aficionados a la astronomía visiten esta zona.

La directora científica de la ESA, la profesora Karol Mundell, destaca que un eclipse solar total es un acontecimiento inolvidable no solo desde el punto de vista científico, sino también para la humanidad.

«Un eclipse solar total es uno de esos momentos muy poco frecuentes en los que millones de personas miran al cielo al mismo tiempo y sienten juntas asombro y emoción», afirmó.