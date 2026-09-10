Framework reduce el precio de sus portátiles modulares

Conocida por sus dispositivos modulares y fáciles de reparar, la empresa Framework ha logrado reducir el precio de sus productos a pesar de las dificultades actuales del mercado. Este paso fue una noticia totalmente inesperada en un momento en que el precio de los chips de memoria está aumentando en el mercado tecnológico mundial. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la empresa había advertido abiertamente a los clientes desde los primeros días en que el precio de la memoria comenzó a subir que el costo de los portátiles podría aumentar. Sin embargo, esta vez la situación cambió y el fabricante publicó un mensaje de contenido totalmente opuesto en su sitio web oficial.

Se encontró memoria más barata

Según los representantes de Framework, la razón principal de la bajada de precios es que se ha encontrado una fuente de memoria más asequible. En particular, los especialistas de la empresa pudieron comprar módulos de memoria LPCAMM2 a un precio inferior al anterior.

Este enfoque es contrario a las tendencias actuales del mercado y ha creado un buen alivio financiero para los consumidores. Manteniéndose fiel a su política de apertura, la empresa comunica cada cambio de forma transparente a su audiencia.

Precios futuros y limitaciones

Los expertos señalan que el stock de memoria más barata tiene un volumen limitado. Por ello, es muy probable que los precios reducidos no se mantengan a largo plazo y solo sean válidos durante un tiempo determinado.

A pesar de ello, no se descarta por completo la posibilidad de encontrar condiciones favorables similares o componentes alternativos más baratos en el futuro. Esto da a los compradores la esperanza de adquirir equipos a precios razonables en el futuro.