El robo de un portátil lleva a un famoso actor ante la policía

Un famoso actor de teatro turco, Okan Karajan, es sospechoso de haberse llevado un ordenador portátil que estaba sobre una mesa durante un evento en el distrito de Şişli, en Estambul. La policía ha investigado el caso, según informó «Haberler».

Se señala que el incidente ocurrió el 27 de febrero en la calle Darülaceze, en el barrio de Şişli Merkez. Una persona llamada E.Ş.A. presentó una denuncia ante la policía el 2 de marzo, informando que su portátil había desaparecido durante el evento.

El denunciante también entregó a las autoridades las imágenes de seguridad que registraron el incidente. Afirmó que fue precisamente Okan Karajan quien tomó el ordenador.

Tras examinar minuciosamente las imágenes de las cámaras de vigilancia, los agentes de policía identificaron a la persona que se llevó el portátil como Okan Karajan. El actor, en su declaración ante la policía, afirmó que no tomó el portátil con intención de robarlo, sino que

se lo llevó por error. se lo llevó por error declaró.

Según Karajan, unos días después del suceso, el 1 de marzo, E.Ş.A. se acercó a él junto con otras tres personas. El actor alegó que lo atacaron y golpearon.

Según su versión, estas personas lo obligaron a subir a un coche y lo metieron en el maletero. Luego, dentro del vehículo, le golpearon la cabeza con la culata de un arma cinco veces.

Karajan calificó este hecho como un acto de violencia y coacción. Asimismo, el actor mencionó que este incidente ocurrió tras la disputa por el ordenador.

La madre del actor desmiente sus palabras

Sin embargo, la madre de Okan Karajan, I.K., negó estas afirmaciones. Según ella, el día del incidente, tras un programa de iftar, Okan llegó a casa con el ordenador y le dijo que se lo habían regalado.

La madre asegura que fue ella misma quien entregó el portátil a la persona que vino a buscarlo unos días después.

I.K. declaró que Okan no salió de su habitación, que nadie lo obligó a irse de casa y que no fue golpeado.

Además, la madre del actor mencionó que su hijo tiene problemas de salud mental. Según ella, su comportamiento se volvió inestable porque no ha estado tomando sus medicamentos con regularidad desde hace un tiempo.

Okan Karajan «robo» fue detenido por el delito de, y el 7 de marzo fue enviado a juicio. Sin embargo, fue puesto en libertad tras comparecer ante el tribunal.

Actualmente, las imágenes de seguridad difundidas muestran a Karajan hablando por teléfono, observando el portátil sobre la mesa, para luego tomarlo bajo el brazo y salir del lugar.

Por ahora, las declaraciones de las partes son contradictorias. Mientras el actor dice que tomó el portátil por error, la policía identificó a Karajan como el autor basándose en las cámaras. Al mismo tiempo, se han dado a conocer las denuncias del actor sobre la violencia sufrida.