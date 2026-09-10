Un joven de 22 años robó 181 millones de libras en bitcoins con un grupo criminal

Con 22 años, uno de los líderes de una gran red criminal vinculada a las criptomonedas, Malone Lam se declaró culpable de robo de bitcoins. Lam, ciudadano de Singapur, dirigía una red internacional de ciberdelincuencia que tenía como objetivo a inversores ricos en criptomonedas.

El grupo criminal gastó los fondos robados en coches de lujo, casas suntuosas, aviones privados y fiestas. En Internet, Lam utilizaba seudónimos como «Anne Hathaway», «$$$» y «King Greavy».

En uno de los mayores ataques de la red, Lam y sus cómplices robaron a una víctima más de 4 100 bitcoinsque en aquel momento tenían un valor de más de 181 millones de libras esterlinas o 245 millones de dólares .

El grupo utilizaba esquemas sofisticados de fraude de «ingeniería social» contra propietarios ricos de criptomonedas. Convencían a las víctimas mediante engaños para que entregaran la información necesaria para vaciar sus billeteras digitales. Así lo informó Need To Know.

Durante el robo de agosto de 2024, dos cómplices de Lam se hicieron pasar por representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini . La víctima en Washington les dio acceso a su Google Drive y les facilitó los códigos de seguridad. Tras esto, el grupo criminal se apoderó de más de 4 100 bitcoins.

Intentando legalizar las criptomonedas robadas, los delincuentes comenzaron a gastar los fondos en una vida ostentosa. Según documentos judiciales, Lam gastó en un club nocturno de Los Ángeles más de 569 000 dólares en una sola noche .

Según el FBI, entre sus compras se encontraban un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 coches de lujo, incluidos modelos hechos a medida como Porsche, Lamborghini y Ferrari.

Otros miembros de la red alquilaron casas de lujo en Miami, Los Ángeles y los Hamptons, viajaron en aviones privados y contrataron guardaespaldas. En los clubes nocturnos, incluso se repartieron bolsos de lujo por valor de decenas de miles de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., la empresa criminal se formó a más tardar en octubre de 2023 . Los miembros de la red realizaban tareas como identificar víctimas ricas, realizar llamadas fraudulentas, hackear bases de datos y blanquear los fondos robados. Algunos también son sospechosos de haber entrado en las casas de las víctimas para obtener los datos de acceso a sus billeteras de criptomonedas.

Malone Lam el 8 de septiembre se declaró culpable en un tribunal federal de Washington de un cargo de participación en una asociación delictiva RICO. Es uno de los 18 individuos acusados en el caso y el undécimo sospechoso en declararse culpable.

La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro destacó que identificarán y llevarán ante la justicia a los ciberdelincuentes. Afirmó que Lam lideraba una red internacional involucrada en engañar a personas y robar cientos de millones de dólares en criptomonedas.

Lam podría enfrentar hasta 20 años de prisión . La próxima audiencia de su caso está programada para el 8 de diciembre .