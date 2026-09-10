Presentación del iPhone Duo, el primer smartphone plegable de Apple

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Presentación del iPhone Duo, el primer smartphone plegable de Apple

Apple ha dado un paso importante en el esperado mercado de los smartphones plegables al presentar su iPhone Duo. Según ixbt.com, el nuevo gadget supera claramente a su principal competidor, el Samsung Galaxy Z Fold8, en cuanto a resistencia al agua y al polvo, igualando las prestaciones del Google Pixel 11 Pro Fold. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Es bien sabido que el polvo y las partículas finas han sido siempre un dolor de cabeza para los smartphones plegables. Estos cuerpos extraños suelen entrar en la compleja bisagra del dispositivo, provocando fallos con el paso del tiempo. La norma IP68 introducida con el iPhone Duo garantiza que el polvo no entre en la carcasa.

Durabilidad y capacidades submarinas

Según el fabricante, el nuevo smartphone plegable sigue funcionando incluso tras una inmersión de hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos. Sin embargo, el gigante tecnológico advierte que esta protección puede disminuir con el tiempo debido al desgaste natural del dispositivo.

A modo de comparación, el Samsung Galaxy Z Fold8 está equipado con una protección IP48, lo que lo sitúa significativamente por detrás del dispositivo de Apple en cuanto a protección contra partículas finas de polvo. El iPhone Duo no se limita a una protección estándar y también llama la atención por sus soluciones de diseño.

Diseño y características técnicas

La robustez del dispositivo está garantizada por un marco de titanio, una cubierta protectora de titanio y una compleja estructura de pantalla compuesta por diez capas. No obstante, como muestran las primeras fotos que han llegado a los usuarios, la línea de pliegue es claramente visible en la gran pantalla interna de 7,6 pulgadas. Los expertos elogian especialmente la fluidez de las animaciones de la pantalla.

Actualmente, estos dispositivos avanzados, incluido el iPhone Duo entre los flagships de nueva generación, entran en la fase de comercialización. En el futuro, las pruebas en condiciones reales del dispositivo demostrarán la durabilidad de sus componentes mecánicos.

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Abror Shuhratov
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