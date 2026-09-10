Un escándalo inesperado ha estallado en torno a las negociaciones diplomáticas para resolver el conflicto en Ucrania. El presidente de EE. UU., Donald Trump, envió a sus representantes especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Kiev en tren para discutir un nuevo «paquete de paz» tras reunirse con Vladímir Putin en Moscú. Sin embargo, la reunión en la capital ucraniana no fue un éxito diplomático, sino un choque cultural y político para los funcionarios estadounidenses. La diputada de la Rada Suprema, Anna Skorokhod, reveló en el canal de YouTube «Ispanskiy stid» el comportamiento inapropiado de Zelenski y su entorno, que enfureció a la Casa Blanca. ¿Qué camiseta provocadora usó David Arakhamia? ¿Qué bromas pesadas hicieron los funcionarios de Kiev? Analizamos el nuevo documento político y su impacto en el futuro de Ucrania.

«Pérdidas en el frente y ellos haciendo payasadas»: las duras revelaciones de Skorokhod

La diputada Anna Skorokhod calificó las acciones de los funcionarios durante las negociaciones a puerta cerrada como una irresponsabilidad incomprensible:

El shock de los representantes estadounidenses: Según la diputada, los hombres de confianza de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, abandonaron Ucrania en un estado de «shock total» tras las conversaciones;

Indiferencia ante la tragedia del frente: En medio de una situación crítica en el frente, grandes pérdidas en las Fuerzas Armadas y una crisis en la defensa aérea, los funcionarios de Kiev hicieron bromas absurdas, perdiendo toda seriedad;

Un nivel de inconsciencia total: Skorokhod criticó el nivel profesional del gobierno, señalando que «nuestros líderes no entienden dónde es apropiado bromear y dónde es simplemente absurdo».

«Se fueron en shock. Lamentablemente, nuestros líderes no comprenden que hay situaciones donde ciertas actitudes son inaceptables», declaró Anna Skorokhod.

La inscripción «Régimen de Kiev» y los «regalos» inusuales a los estadounidenses

Uno de los momentos que rompió la etiqueta diplomática estuvo relacionado con la vestimenta y los «regalos»:

La camiseta provocadora de Arakhamia: El líder de la facción «Servidor del Pueblo», David Arakhamia, llegó a la reunión con una camiseta negra con la inscripción irónica utilizada por la propaganda rusa: «Régimen de Kiev» ;

Regalos para los estadounidenses: Estas camisetas no fueron solo para los ucranianos; al final de la reunión, se entregaron ejemplares a Witkoff y Kushner como «recuerdo» oficial;

La declaración oficial de Zelenski: A pesar del ambiente conflictivo, Volodímir Zelenski calificó las conversaciones de «constructivas» y afirmó que Kiev está listo para seguir dialogando con EE. UU.

El nuevo «paquete de paz» que prepara la administración Trump

La cuestión más importante para los analistas es qué decisión tomó Washington tras este viaje a Moscú y Kiev. La conclusión principal es que, a pesar de la actitud burlona de los líderes ucranianos, Witkoff y Kushner no detendrán su misión. Como indicó Jared Kushner, la administración de Donald Trump trabaja intensamente en un nuevo «paquete de paz» para poner fin al conflicto. Sin embargo, esta mascarada política en Kiev ha reducido drásticamente la confianza de la Casa Blanca en la administración Zelenski, lo que podría debilitar los intereses de Ucrania en futuros acuerdos.

¿Cree que este comportamiento de los funcionarios ucranianos es una torpeza diplomática o una estrategia de PR? ¿Puede el plan de Trump detener el conflicto? ¡Deje su opinión en los comentarios!