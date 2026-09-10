Un hombre de 119 años podría ser la persona más anciana del mundo

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Un hombre de 119 años podría ser la persona más anciana del mundo

Costarricense José Flores podría convertirse en el hombre más anciano del mundo a sus 119 años. Según su familia y documentos oficiales, Flores tiene 119 años. Sin embargo, su fecha de nacimiento aún no ha sido confirmada a nivel internacional. Actualmente, expertos están analizando documentos históricos.

Flores vive en una sencilla casa de madera en Sardinal, a unos 20 minutos de la costa del Pacífico de Costa Rica. Pasa sus días descansando, comiendo los platos preparados por su nieta y echando pulsos con ella.

Sardinal se encuentra en la península de Nicoya, una región conocida como una de las cinco « Zonas Azules »del mundo, donde las personas viven vidas largas y saludables. Los lugareños atribuyen la longevidad al agua rica en calcio y magnesio, a una dieta basada en maíz y frijoles, al trabajo físico y a los fuertes lazos familiares.

La nieta de José y su cuidadora, Hellen Flores, dice que su abuelo, quien pasó toda su vida trabajando en el campo, lleva ahora una vida «tranquila y feliz». A veces recuerda eventos del pasado, bromea y dice que uno de los secretos de la longevidad es la familia.

Un hombre mayor con camisa azul sentado a la mesa comiendo.

El fundador de la asociación de estudio de longevidad de la península de Nicoya, Jorge Vindas , también destacó la importancia de los lazos familiares y sociales, la espiritualidad, la actividad física, una alimentación saludable y un estilo de vida tranquilo para la longevidad.

Según su documento de identidad, nació el 11 de julio de 1907 . Los expertos están estudiando sus certificados de nacimiento y bautismo, así como otros documentos de su vida posterior. Se espera que sean validados por organizaciones internacionales como Guinness World Records .

Si la edad de Flores se confirma oficialmente, sería un gran orgullo para su familia y para Costa Rica. Tiene 8 hijos, 23 nietos, 25 bisnietos y un tataranieto.

Actualmente, la persona viva más anciana del mundo es la ciudadana británica Ethel Caterham . Nació el 21 de agosto de 1909 en Hampshire, Inglaterra, y cumplió 117 años en 2026. Obtuvo este estatus tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas en abril de 2025.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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