En el contexto de la situación geopolítica en Europa del Este y las relaciones diplomáticas, se espera otro acuerdo inesperado y ruidoso entre Washington y Minsk. El presidente de EE. UU. Donald Trump anunció que su enviado especial, Jon Cole, llegará a Bielorrusia en visita oficial este mismo mes. Según confirman los medios estadounidenses, el vuelo del diplomático a Minsk está programado para el 14 de septiembre. El objetivo principal de estas negociaciones a puerta cerrada es la liberación anticipada de un nuevo grupo numeroso de prisioneros retenidos por el gobierno de Aleksandr Lukashenko. El enviado especial de Trump declaró que hasta ahora ha logrado sacar de prisión a cientos de personas y que, con esta visita, pretende alcanzar una cifra de cuatro dígitos en el número de liberados. Entonces, ¿a cuántos presos políticos pretende salvar Jon Cole esta vez, qué resultados dieron las misteriosas negociaciones de primavera y qué palancas diplomáticas está utilizando EE. UU. para llegar a un acuerdo con Bielorrusia? Al final del artículo, les ofreceremos todos los detalles sobre el verdadero objetivo detrás de esta misión y el complejo juego diplomático que Washington está llevando a cabo con Minsk.

Visita del 14 de septiembre: el plan de 1000 personas del enviado de Trump

Según la información publicada por los medios estadounidenses, la misión diplomática cubrirá los siguientes aspectos importantes:

Diálogo esperado el 14 de septiembre: El enviado especial del presidente de EE. UU., Jon Cole, llegará a Minsk a mediados de septiembre, aproximadamente el 14 de septiembre, para iniciar negociaciones de alto nivel;

Nueva ola de prisioneros: La tarea principal del diplomático consiste en lograr la liberación inmediata de una nueva tanda de ciudadanos encarcelados por acusaciones de extremismo y actividades políticas;

La meta de 1000 personas: Jon Cole ha destacado ante su entorno que hasta ahora ha ayudado personalmente a liberar entre 700 y 800 personas, y ha expresado abiertamente su intención de alcanzar la cifra de 1000 con este próximo viaje.

«Nos dirigimos a Minsk a mediados de septiembre para que más personas puedan regresar a sus hogares y con sus familias. Esta misión no se detendrá y el número de prisioneros debe seguir disminuyendo», enfatiza el enviado especial estadounidense.

Éxito en primavera: los eventos del 19 de marzo y más de 500 liberados

Esta no es la primera negociación exitosa del equipo de Trump con el liderazgo bielorruso:

El acuerdo histórico del 19 de marzo: Jon Cole también visitó Minsk el 19 de marzo de este año y logró varios acuerdos cerrados;

250 personas liberadas en un día: Al finalizar aquellas negociaciones, 250 presos políticos condenados a largas penas por artículos de «actividad extremista» fueron liberados simultáneamente;

Apoyo de EE. UU. y estadísticas: Según datos oficiales, la administración de EE. UU. ha contribuido directamente a la salida de prisiones de más de 500 bielorrusos, aunque el propio enviado ha señalado que esta cifra es en realidad mucho mayor.

Una nueva página de la diplomacia cerrada entre Washington y Minsk

El próximo viaje de Jon Cole a Minsk demuestra que se están implementando enfoques nuevos e inesperados en la política de EE. UU. en Europa del Este. No es casualidad que la administración de Aleksandr Lukashenko, aliado cercano de Rusia, reciba a los enviados especiales de Trump por segunda vez en un año y acepte liberar a los prisioneros por grupos. Detrás de estas negociaciones no solo están los derechos humanos, sino también el deseo de suavizar parcialmente las sanciones occidentales y mantener puentes de diálogo con Washington. Si la reunión del 14 de septiembre concluye con éxito, como espera Jon Cole, el número de liberados podría llegar a mil, lo que podría convertirse en un gran logro internacional para la diplomacia de Trump antes de las elecciones.

¿Cree usted que la liberación sucesiva de cientos de presos políticos por parte de Aleksandr Lukashenko, basada en las demandas del enviado de EE. UU., es una estrategia para suavizar las relaciones con Occidente o una consecuencia de la presión de las sanciones? Donald Trump ¿Logrará su equipo influir en Bielorrusia? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del importante proceso diplomático cerrado en la política internacional con sus seres queridos y amigos!