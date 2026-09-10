El Unihertz Titan 2 Elite sale a la venta

Según Ixbt.com, la marca Unihertz, que ocupa un lugar único en el mercado de la tecnología moderna, ha lanzado oficialmente su nuevo smartphone Unihertz Titan 2 Elite en el mercado chino. En una era dominada por los teléfonos con pantalla táctil tradicional, este dispositivo destaca por su teclado físico QWERTY y su compatibilidad con redes 5G. Se espera que el nuevo gadget atraiga a un público específico gracias a su cuerpo compacto y sus capacidades tecnológicas modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El precio del dispositivo en el mercado chino se ha fijado en 3599 yuanes. Este smartphone se considera la continuación lógica y una versión mejorada de la popular serie Titan 2. Los fabricantes han priorizado la compacidad y la comodidad, ofreciendo a los usuarios una solución funcional que proporciona una experiencia de escritura única.

Especificaciones técnicas y diseño compacto

El modelo Unihertz Titan 2 Elite llama la atención por su ergonomía de alto nivel. El teléfono pesa solo 163 gramos y mide 117,8 x 75 x 10,4 milímetros. Se ofrecen dos variantes de color a los compradores: negro y negro mate. El cuerpo del smartphone está fabricado con aleación de aluminio de grado aeronáutico de alta calidad mediante moldeo, lo que garantiza su durabilidad.

Se ha prestado especial atención a la pantalla, ya que el dispositivo está equipado con una pantalla AMOLED de 4,03 pulgadas casi cuadrada. La resolución de la pantalla es de 1080 x 1200 píxeles. También cuenta con características avanzadas como un brillo máximo de 1600 nits, una cobertura de color DCI-P3 del 100 %, una tasa de refresco de 120 Hz, atenuación PWM de 2160 Hz y una densidad de píxeles de 401 PPI.

Rendimiento y capacidades únicas del teclado

El smartphone funciona con el procesador MediaTek Dimensity 7400. La memoria RAM del dispositivo es de 12 GB de tipo LPDDR5, mientras que la capacidad de almacenamiento interno (ROM) es de 256 GB bajo el estándar UFS 3.1. Además, los usuarios pueden ampliar las capacidades con tarjetas de memoria microSD de hasta 2 TB.

El teclado físico completo, característica principal del dispositivo, admite varios atajos de teclado. Al deslizar el dedo por la superficie del teclado, es posible navegar por el texto o utilizarlo como un panel táctil (touchpad) para cambiar al modo ratón. Además, para mejorar la eficiencia de escritura, cuenta con controles táctiles capacitivos que permiten seleccionar palabras mediante gestos hacia arriba y mover el cursor, facilitando una edición de texto precisa.