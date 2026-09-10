EE. UU. sanciona a una empresa de Kazajistán por cooperar con Irán

Una noticia ha causado un gran revuelo en los círculos empresariales de Asia Central y en el mercado financiero internacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Kazajistánha incluido a la famosa empresa «Tour Invest LLC», con sede en Almaty, en su «lista negra» más estricta: la lista SDN. Según la información proporcionada por el popular medio kazajo «Tengrinews» estas restricciones se deben a la estrecha cooperación de la empresa con la red aérea iraní, condenada por Washington. Mientras Washington lanza una nueva ola de presión sin precedentes contra Teherán, denominada «Día D económico», las empresas de Asia Central también se están convirtiendo en blanco de sanciones secundarias. ¿A qué aerolínea iraní representó la empresa kazaja, qué pasará con sus activos en EE. UU. y qué riesgos supone esto para los bancos extranjeros? Al final del artículo, le presentaremos todos los detalles sobre el impacto de estas sanciones para las empresas de toda la región y los mecanismos de sanciones secundarias.

Vínculo con «Mahan Air»: 15 años de prohibición en Kazajistán el fuego que se propagó

Las autoridades estadounidenses explicaron oficialmente por qué apuntaron a la empresa de Almaty:

Servicios de intermediación: La empresa «Tour Invest LLC» actuó como intermediaria para la venta de los servicios de «Mahan Air», una gran aerolínea iraní, y para su apoyo a nivel local;

Vínculo con el CGRI: La administración estadounidense ya había impuesto sanciones contra la aerolínea «Mahan Air» en 2011; acusan a esta aerolínea de apoyar material y logísticamente a la fuerza especial «Quds» del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI);

36 estructuras en la mira: Hasta la fecha, estas restricciones estadounidenses cubren un total de 36 organizaciones e individuos vinculados a la red aérea iraní.

«Estamos aumentando drásticamente la presión económica contra el régimen iraní. En este proceso, cualquier empresa extranjera que les preste servicios o actúe como intermediaria también será severamente castigada», señala el Departamento del Tesoro de EE. UU. en sus declaraciones.

Graves consecuencias de la lista SDN: Cuentas congeladas y riesgo secundario

La inclusión de la empresa kazaja en la lista especial conlleva las siguientes medidas financieras estrictas:

Congelación de activos: Todos los bienes, cuentas bancarias y activos de la empresa situados en territorio estadounidense quedan totalmente congelados;

Prohibición con socios estadounidenses: Está estrictamente prohibido a los residentes, empresas y ciudadanos estadounidenses realizar cualquier operación comercial, financiera o de negocios con «Tour Invest LLC»;

Amenaza de sanciones secundarias: Cualquier banco o institución financiera de terceros países que tenga relación con esta empresa, realice transacciones para ella o le preste servicios, también corre el riesgo de sufrir las sanciones secundarias de EE. UU.

Una prueba seria y una advertencia severa para los negocios en Asia Central

Este evento ha demostrado una vez más lo peligroso que es para los círculos empresariales de Asia Central, en particular de Kazajistán y Uzbekistán, operar en un entorno de restricciones internacionales. Como parte de la estrategia del «Día D económico» lanzada por el Tesoro de EE. UU. contra Teherán, todas las redes de logística y turismo que cooperan con Irán están siendo estrechamente vigiladas. El bloqueo total de la empresa de Almaty es una señal importante para otras empresas de la región, que exige un fortalecimiento drástico del control de cumplimiento en los contratos internacionales y las actividades de intermediación. A partir de ahora, cualquier cooperación a corto plazo de una empresa local con entidades tóxicas conlleva el riesgo de quedar totalmente desconectada del sistema financiero global.

¿En su opinión, qué impacto tendrán estas restricciones impuestas por EE. UU. a las empresas extranjeras vinculadas a Irán, especialmente las de Asia Central, en el desarrollo económico y de transporte de la región? ¿Qué precauciones deben tomar los propietarios de negocios locales para evitar ser sancionados? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este análisis relevante del mundo de los negocios y la economía con sus amigos y contactos emprendedores!