Ingenieros de Geksogen cargan un reloj inteligente usando hámsteres

En el mundo de la tecnología moderna, a menudo somos testigos de experimentos extraños e inusuales. Según ixbt.com, un grupo de entusiastas decidió comparar la potencia de los gadgets móviles con la fuerza física de seres vivos. Como parte del experimento, ensamblaron un "generador vivo" compuesto por cinco hámsteres y lo conectaron a un reloj inteligente Honor Watch 6. El objetivo principal de este extraño experimento era demostrar la capacidad de carga inversa de los smartphones modernos, no solo con números, sino de forma visual mediante un equivalente en "potencia animal". Esto es lo que informa Ixbt.com informa .

Para realizar el experimento, se ensamblaron cinco ruedas de ejercicio de 30 cm de diámetro. Cada rueda estaba conectada mediante una correa a un motorreductor que funcionaba como generador. Los ingenieros explicaron que el sistema estaba equipado con diodos rectificadores para dirigir la corriente y un supercondensador para suavizar las oscilaciones. Luego, un convertidor DC-DC estabilizó el voltaje a 5 V para cargar el reloj a través de un puerto USB.

Proceso experimental y desafíos técnicos

El coordinador del proyecto, el ingeniero Dmitriy Sulatskov, señaló que los hámsteres no se mueven de manera uniforme: aceleran, disminuyen la velocidad o se detienen por completo. Dado que las cinco ruedas giraban de forma independiente, el voltaje de entrada variaba constantemente. Sin embargo, los ingenieros lograron estabilizar la corriente y acumular energía eléctrica.

El experimento duró 10 minutos. Como resultado, un reloj conectado a la función de carga inversa por cable de un smartphone Honor Turbo, utilizado como objeto de comparación, alcanzó un 15 % de carga. Al mismo tiempo, el reloj conectado al generador accionado por los hámsteres mostró solo un 1 % de carga.

Resultados y conclusiones

Basándose en las cifras obtenidas, resulta que los cinco hámsteres cargaron el reloj mucho más lentamente que un smartphone. Los autores del experimento notaron que un hámster promedio trabaja unas 75 veces más lento que un smartphone. También estimaron la potencia media de un roedor en aproximadamente 0,02 W.

Es natural que la seguridad de los seres vivos preocupe a muchos. Según la información, ningún animal resultó herido durante el experimento y los hámsteres realizaron todos los movimientos por voluntad propia. Este divertido experimento demostró una vez más la creatividad en la ingeniería y los enfoques inusuales para comparar tecnologías.