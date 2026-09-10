El chip Apple A20 Pro supera a todos sus competidores en rendimiento

El procesador A20 Pro, utilizado en la nueva generación de smartphones iPhone 18 Pro presentada por Apple, registró resultados sin precedentes en las pruebas iniciales. Según ixbt.com, esta plataforma móvil se ha convertido en el líder absoluto en rendimiento de un solo núcleo, superando a todos los procesadores existentes en el mercado, incluido el nuevo chip informático M6. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

En las pruebas de benchmark Geekbench 6, el nuevo SoC logró obtener 4725 puntos en modo de un solo núcleo y 12 575 puntos en modo multinúcleo. Estas cifras representan un aumento de casi el 25% en comparación con el chip A19 Pro anterior, a pesar de que el número de núcleos no ha cambiado. Esto demuestra que los ingenieros de la compañía han logrado aumentar significativamente la potencia de cálculo manteniendo la eficiencia energética.

La competencia del procesador móvil con los chips de computadora

Los expertos señalan que el rendimiento de un solo núcleo del chip A20 Pro puede competir fácilmente no solo con otros procesadores de smartphones, sino también con las soluciones más avanzadas destinadas a computadoras personales. En particular, en este indicador, la nueva plataforma móvil ha superado ligeramente al propio chip informático M6 de Apple.

Los procesadores con arquitectura x86 tradicional se han quedado completamente atrás en este aspecto. El hecho de que un procesador compacto diseñado para un dispositivo móvil muestre resultados tan altos está despertando un gran interés en el mundo de la tecnología.

Capacidades en modo multinúcleo

El A20 Pro también demostró un alto rendimiento en la ejecución de tareas multinúcleo. Los resultados en este modo se evalúan al nivel de las capacidades de los chips informáticos M3 y M4 de la generación anterior de Apple.

En comparación con los procesadores de computadoras de escritorio comunes, el chip del smartphone muestra un nivel similar al del popular modelo Ryzen 5 7500F en esta área. Es especialmente notable que una potencia de cálculo tan alta se demuestre en el chasis de un smartphone, que tiene un límite de consumo de energía de solo unos pocos vatios.