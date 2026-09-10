El iPhone 18 Pro alcanza un nuevo récord en velocidad de carga

·13·Tecnología
El iPhone 18 Pro alcanza un nuevo récord en velocidad de carga

Apple ha aumentado significativamente la velocidad de carga por cable en sus nuevos dispositivos insignia, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Esta novedad es fundamental para los usuarios, ya que mejora la comodidad y permite ahorrar tiempo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, el buque insignia de nueva generación solo necesita unos 15 minutos para cargar su batería del cero al cincuenta por ciento. En comparación, esto supone un ahorro de unos cinco minutos respecto al modelo anterior, el iPhone 17 Pro.

Se requieren adaptadores compatibles

Para aprovechar la velocidad de carga máxima, los usuarios deberán buscar un adaptador de corriente específico compatible. Apple recomienda el uso de su Dynamic Power Adapter de 40 W. Este adaptador puede suministrar hasta 60 W en modo de corta duración.

Según la empresa, esta configuración permite una carga aproximadamente un 33 % más rápida mediante un cable USB-C en comparación con la generación Pro anterior. Para alcanzar la velocidad máxima, el adaptador debe soportar al menos 60 W, el estándar USB Power Delivery 3.1 y la función de regulación de voltaje de salida.

Limitaciones técnicas y alternativas

Este último requisito limita la compatibilidad de algunos bloques de alimentación. Se ha determinado que los cargadores de 96 W y 140 W diseñados para MacBook no soportan el modo de regulación de voltaje necesario.

No obstante, es posible seguir utilizando adaptadores USB-C de alta potencia de terceros, aunque en este caso no se garantiza la velocidad de carga máxima. Se estima que con algunos bloques de 45 W, el iPhone 18 Pro cargará hasta el cincuenta por ciento en unos 20 minutos, al igual que el iPhone 17 Pro.

Tecnologías inalámbricas y contenido de la caja

Según la información proporcionada por la empresa, solo cinco minutos de carga rápida por cable son suficientes para unas seis horas de reproducción de vídeo. Por otro lado, la carga inalámbrica es ligeramente más lenta.

Al utilizar la tecnología MagSafe con un adaptador compatible de más de 35 W, el iPhone 18 Pro tarda unos 30 minutos en alcanzar el cincuenta por ciento de carga. Se ha anunciado una tecnología de carga rápida similar para el modelo plegable iPhone Duo. Como siempre, el adaptador de corriente debe comprarse por separado; la caja del iPhone 18 Pro solo incluye un cable USB-C.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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