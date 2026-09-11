En un momento en que circulaban ampliamente noticias en la escena musical internacional y en el espacio mediático de Asia Central sobre que «la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechazó la solicitud de Kazajistán», el curso de los acontecimientos dio un giro inesperado. Laprincipal compañía de radiodifusión pública de Kazajistán, la agencia «Khabar», negó oficialmente todos los rumores que circulaban en las redes, declarando que el país no había enviado ninguna solicitud oficial para participar en «Eurovisión 2027». La declaración hecha a la agencia RIA Novosti no solo detuvo la ola de noticias falsas, sino que también reveló la cronología real de las relaciones entre Astaná y la UER. Entonces, ¿el canal organizará una selección nacional, qué estatus ha mantenido Kazajistán en la organización y por qué el concurso que se celebrará en Burgas, Bulgaria, en 2027, está sumido en una serie de escándalos?

El desmentido categórico de la agencia «Khabar»: Hechos y posición oficial

La radiodifusora kazaja presentó las siguientes declaraciones oficiales respecto a la información difundida en los medios y redes sociales:

No se presentó solicitud: La agencia rechazó totalmente todas las informaciones sobre que se hubiera enviado una solicitud en nombre de Kazajistán para el concurso «Eurovisión 2027», calificándolas de rumores sin fundamento;

Negociaciones interrumpidas: Actualmente, no se están llevando a cabo negociaciones con la UER sobre la participación en el gran concurso de 2027;

Sin selección nacional prevista: El canal declaró que no planea organizar una selección nacional para «Eurovisión» entre los artistas kazajos;

Se mantiene la membresía asociada: «Khabar» no ha roto sus lazos con la UER; al contrario, como miembro asociado de la unión, continúa la cooperación profesional en el marco de los formatos aprobados.

Cronología real: ¿Cuándo ocurrió la solicitud y qué dijo la UER?

Resultó que las noticias difundidas se basaban en correspondencia de años anteriores y no en el concurso de 2027:

Carta del 4 de julio de 2025: En esa fecha, la agencia «Khabar» había enviado una carta oficial a la dirección de la UER para solicitar la consideración de la posibilidad de participar en «Eurovisión 2026» y cambiar el estatus de la agencia en la unión;

Respuesta del 29 de enero de 2026: En su respuesta, la Unión Europea de Radiodifusión indicó que la participación en el concurso de 2026 era imposible debido a los requisitos actuales de la organización (ubicación fuera de la zona de difusión europea, no ser miembro del Consejo de Europa);

Nueva ola de noticias antiguas: El rechazo recibido a principios de 2026 fue vinculado por algunos medios con la actualidad, interpretándose como si «se hubiera presentado una solicitud para Eurovisión 2027 y hubiera sido rechazada».

Burgas 2027 y la gran división en la escena europea

Aunque los rumores en torno a Kazajistán se han calmado, la verdadera crisis política en torno a «Eurovisión 2027», que se celebrará el próximo año en la ciudad costera búlgara de Burgas, se intensifica:

Semifinales y final en Burgas: Se ha confirmado que la próxima edición del concurso tendrá lugar en Burgas, Bulgaria;

Boicot oficial de los Países Bajos: La radiodifusora pública holandesa AVROTROS se negó categóricamente a participar en el concurso de 2027;

«Neutralidad perdida»: La parte holandesa justificó esta decisión argumentando que el concurso está influenciado por conflictos militares y procesos políticos, y que los organizadores no han podido mantener la imparcialidad.

La rápida declaración de la agencia «Khabar» puso fin a los rumores falsos: Kazajistán no tiene intención de imponerse en este escenario y no desea que su reputación sea blanco de desmentidos infundados.

¿Cree que la decisión de la agencia «Khabar» de no presentar ninguna solicitud para «Eurovisión 2027» y detener las negociaciones fue la correcta? ¿Es preferible que los artistas de Asia Central no participen en un concurso politizado y boicoteado por países como los Países Bajos? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta la verdad sobre este importante evento cultural de la región con todos los fans de la música!