ChatGPT deja a miles de personas sin ingresos en Kenia

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ChatGPT deja a miles de personas sin ingresos en Kenia

En Kenia, los cambios relacionados con el uso de la inteligencia artificial han afectado los ingresos diarios de miles de personas. Especialmente los trabajadores independientes, que realizaban tareas como clasificar datos, etiquetar textos y entrenar sistemas de IA a través de plataformas en línea, se encuentran en una situación difícil.

Realizaban tareas que ayudaban a mejorar los modelos de inteligencia artificial para empresas extranjeras. Sin embargo, a medida que las tecnologías de IA avanzan y ciertos procesos se automatizan, la demanda de estos trabajos ha disminuido.

Esto ha provocado que muchas personas en Kenia que obtenían ingresos de este sector se queden sin encargos. Para algunos trabajadores, el rápido desarrollo de las tecnologías de IA se está convirtiendo en una reducción de su fuente de ingresos en lugar de una nueva oportunidad.

Los expertos señalan que la inteligencia artificial puede cambiar la demanda de ciertas profesiones en el mercado laboral, al mismo tiempo que crea nuevos puestos de trabajo.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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