El famoso « vestido de la venganza » de la princesa Diana sale a subasta

El famoso vestido negro que la difunta princesa Diana del Reino Unido lució el día en que se reveló la infidelidad del príncipe Carlos en 1994, saldrá a la venta en una subasta de Sotheby's en diciembre. El vestido, conocido como el « vestido de la venganza », está valorado entre 110 000 y 220 000 libras esterlinas. Así lo informó Meduza.

El vestido negro, ajustado, con hombros descubiertos y corto, creado por Christina Stambolian, supuso uno de los cambios más drásticos en la imagen de Diana. La princesa lo usó la misma noche en que Carlos admitió su infidelidad en una entrevista televisiva. A partir de entonces, los medios comenzaron a llamar a la prenda el « vestido de la venganza ».

El vestido sale a subasta por primera vez desde 1997. Antes de la venta, será exhibido en Londres, Hong Kong y Ginebra, mientras que la subasta principal se llevará a cabo en Nueva York.

Morgan Halimi, directora global de moda de Sotheby's, destacó que este vestido significa mucho más que una simple prenda. Según ella, el vestido trasciende la moda y representa uno de esos momentos únicos que se han convertido en parte de la historia cultural.

Curiosamente, Diana tenía planeado originalmente usar un vestido de Valentino esa noche. Sin embargo, al final eligió el vestido negro creado por Stambolian. La diseñadora comparó este look con Odile, el cisne negro del ballet « El lago de los cisnes ».

Diana vendió este vestido en una subasta benéfica en 1997, recaudando 39 098 libras esterlinas. La familia que lo compró en aquel momento lo ha conservado durante casi 30 años.

A pesar del paso de los años, Diana sigue siendo un icono único en el mundo de la moda. Su estilo al vestir es considerado una fuente de inspiración incluso para la generación joven actual.