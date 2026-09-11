Dyson presenta un cepillo de dientes inteligente que limpia mientras visualiza los dientes

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Dyson presenta un cepillo de dientes inteligente que limpia mientras visualiza los dientes

Dyson ha presentado CameraJet, un nuevo cepillo de dientes inteligente que permite visualizar el proceso de limpieza bucal a través de una cámara. Mediante su cámara interna, el dispositivo identifica los espacios interdentales y ayuda a limpiarlos con un chorro de líquido especial. Así lo informó Dyson.

La macrocámara de 100 000 píxeles integrada en el cepillo analiza 28 imágenes por segundo. Una vez que el sistema basado en IA detecta los espacios entre los dientes, rocía enjuague bucal directamente en esas zonas. Dyson presenta esta función como un método similar al «hilo dental líquido».

Cepillo de dientes eléctrico Dyson de color rosa claro sostenido en la mano sobre un fondo negro.

El dispositivo se conecta a la aplicación MyDyson mediante Wi-Fi y Bluetooth. El usuario puede ver el proceso de limpieza en vivo en la pantalla de su smartphone, seguir qué áreas han sido limpiadas y recibir recomendaciones sobre su técnica de cepillado.

El precio de CameraJet en EE. UU. se ha fijado en 499,99 dólares. El dispositivo salió a la venta el 1 de septiembre de 2026.

Una mujer realiza un examen dental remoto utilizando una aplicación en su smartphone.
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