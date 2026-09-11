Se celebró una gran ceremonia en Astaná tras la conclusión de los VI Juegos Mundiales Nómadas, que mostraron al mundo el rico patrimonio cultural de Asia Central y del mundo túrquico. El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, recibió personalmente y condecoró con altos premios estatales a los ganadores de la competición, que se desarrolló con intensos enfrentamientos en Kirguistán del 31 de agosto al 6 de septiembre. En su discurso, el jefe de Estado no solo anunció que los deportes nacionales ahora están equiparados legalmente a los deportes olímpicos, sino que también reconoció especialmente la histórica victoria de Elena Rybákina, quien recientemente se convirtió en la tenista número uno del mundo. Entonces, ¿qué llamó Tokáyev el legado más valioso de los dos pueblos hermanos, qué responsabilidad se impuso a los campeones y cómo se evaluó la posición del deporte kazajo en la escena mundial?

«Equiparados a los deportes olímpicos»: la atención histórica de Tokáyev al deporte nacional

El líder kazajo señaló varios puntos importantes sobre el desarrollo de la identidad nacional y el deporte:

Fortalecimiento jurídico del estatus: El Presidente en Kazajistán destacó que los deportes nacionales han sido equiparados oficialmente a nivel legislativo con los deportes olímpicos;

Herederos de la Gran Estepa: Tokáyev enfatizó la importancia cultural e histórica de la competencia al declarar: «Somos legítimamente los herederos de la civilización de la Gran Estepa»;

El legado inestimable de los ancestros: El jefe de Estado afirmó que la riqueza más valiosa dejada por los ancestros a los pueblos kazajo y kirguís es el respeto mutuo y la amistad eterna, y que es necesario permanecer fiel a estos preceptos;

El prestigio de los Juegos Nómadas: Se reconoció que el prestigio de esta competencia global de etnodeporte contribuye a fortalecer la reputación internacional general de toda la región.

El triunfo del deporte kazajo en la escena mundial: el ejemplo de Rybákina

Tokáyev mencionó con especial orgullo los mayores logros deportivos recientes del país:

«Nuestra autoridad es más alta que nunca»: Se señaló que hoy la reputación del deporte kazajo en el mundo ha alcanzado un nivel sin precedentes y que todo el mundo lo reconoce;

Elena Rybákina, la número uno del mundo: El Presidente calificó el reciente ascenso de la famosa tenista Elena Rybákina al estatus de número 1 del mundo en el ranking de la WTA como un éxito verdaderamente grande e histórico;

Armonía de victorias en todos los ámbitos: Se destacó que los atletas están alcanzando las posiciones más altas tanto en el deporte moderno de élite (tenis) como en las antiguas competiciones nacionales (Juegos Nómadas).

«Ser campeón no es suficiente»: Educación de la juventud y alta responsabilidad

Dirigiéndose a los atletas victoriosos, el Presidente se centró en su deber hacia la sociedad:

La responsabilidad de ser un ejemplo: Dado que los jóvenes crecen mirando a los atletas, se enfatizó que es importante no solo ganar en la competencia, sino también ser digno de ese título en la vida y servir de ejemplo;

Armonía entre educación y disciplina: Tokáyev instó a formar en la generación joven no solo la voluntad y la paciencia, sino también una cultura elevada, buenos modales y una disciplina de hierro;

Entrega de premios estatales: Al final de la ceremonia, se entregaron altos premios estatales a los atletas que triunfaron en los VI Juegos Mundiales Nómadas, así como a los activistas que contribuyeron a este prestigioso evento.

Esta felicitación del presidente de Kazajistán demostró una vez más que, para los países de Asia Central, los valores nacionales y el deporte no son solo una lucha física, sino el factor más influyente que moldea la diplomacia internacional, los lazos de hermandad y el espíritu de la juventud.

En su opinión, ¿en qué medida la promoción a gran escala de competiciones deportivas nacionales como los Juegos Nómadas al nivel de los Juegos Olímpicos fortalece la unidad regional? Como dijo Tokáyev, ¿pueden las estrellas del deporte moderno ser un símbolo de cultura y buenos modales para los jóvenes, y no solo de fuerza? ¡Deje sus pensamientos en los comentarios y comparta este emocionante artículo dedicado al deporte nacional y a los héroes ganadores con todos los entusiastas del deporte!