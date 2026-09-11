«¿Expulsados de la universidad?!»: Una polémica explosiva en torno a los estudiantes afganos en Pakistán

Una crisis humanitaria de gran magnitud sacude Asia Central y del Sur, poniendo en riesgo los derechos humanos, la educación de las mujeres y el destino de cientos de jóvenes. El Consejo Médico y Dental de Pakistán (PMDC) emitió una directiva estricta ordenando la expulsión inmediata de los futuros médicos afganos que estudian en las universidades del país y su deportación a Afganistán. Sin embargo, los estudiantes afganos, especialmente las jóvenes privadas de todo derecho a la educación superior en su país, han desafiado esta decisión ante el Tribunal Superior de Lahore. El 10 de septiembre de 2026, las autoridades judiciales suspendieron el proceso de expulsión. ¿Por qué este drama, reportado por «Al Jazeera», estalla en un momento en que la región carece desesperadamente de personal médico, y quién está detrás de este conflicto burocrático?

Directiva del PMDC y acusaciones de ilegalidad: más de 200 estudiantes en peligro

Las exigencias anunciadas por el regulador médico pakistaní plantean varios puntos polémicos:

«Solo 22 están en regla»: El regulador afirma que, de los más de 200 estudiantes afganos inscritos en facultades de medicina, solo 22 están registrados oficialmente ante el PMDC;

Acusación de estatus ilegal: La presencia de todos los demás estudiantes en los centros educativos y residencias ha sido declarada ilegal, y se les ha ordenado abandonar el país;

El pretexto del programa de becas: Los estudiantes señalan que fueron admitidos a través de la beca oficial del gobierno pakistaní «Allama Iqbal» y que la formalización de los documentos era responsabilidad de la administración universitaria, no de los estudiantes mismos.

Conflicto entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y las universidades: Cacofonía institucional

Las opiniones dentro de Islamabad sobre este asunto están profundamente divididas:

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán: El ministerio declaró que los estudiantes afganos con visado válido y admitidos en programas acreditados pueden permanecer en el país y continuar sus estudios;

Presión local persistente: A pesar de la postura del ministerio, el PMDC y las direcciones de las universidades locales no han cesado de presionar para expulsar a los estudiantes de las residencias y excluirlos de las clases;

Jóvenes atrapados entre dos fuegos: Atrapados entre las autorizaciones diplomáticas y las prohibiciones del consejo médico, los estudiantes han recurrido a la justicia como único medio para defender sus derechos.

La decisión clave del Tribunal de Lahore: Un rayo de esperanza para las jóvenes afganas

El Tribunal Superior de Lahore ha dado un paso decisivo respecto a la demanda presentada por los estudiantes afganos:

Directiva suspendida: El 10 de septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Lahore suspendió temporalmente la ejecución de la directiva del PMDC;

Prohibición estricta de expulsión: El tribunal prohibió formalmente a las universidades excluir o expulsar a los estudiantes demandantes hasta la próxima audiencia;

Cuestión de vida o muerte para las jóvenes: Esta decisión es crucial para las estudiantes afganas, ya que bajo el régimen de los «Talibanes» en Afganistán el acceso de las mujeres a la educación superior está totalmente prohibido, y un regreso significaría la pérdida definitiva de su sueño de ser médicas y de su libertad;

Un respiro temporal: La decisión del tribunal es provisional y el destino de cientos de jóvenes sigue siendo incierto hasta el veredicto final.

En Pakistán, este conflicto muestra cómo las formalidades burocráticas y los desacuerdos políticos pueden poner en peligro el destino de personas, especialmente de jóvenes estudiantes cuyo único sueño es aprender. La decisión final del Tribunal de Lahore será una prueba no solo para estos 200 estudiantes, sino para todas las relaciones humanitarias regionales.

¿No debería el gobierno pakistaní ofrecer una oportunidad completa de graduarse a los estudiantes afganos admitidos a través de sus propias becas, especialmente a las jóvenes privadas de educación en su país? ¿Podrá el Tribunal de Lahore defender firmemente una posición humanitaria en este caso? ¡Deja tus comentarios y comparte este análisis sobre un problema crucial de derechos humanos en la región con tus amigos!