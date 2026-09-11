China expande el uso de robots en tareas policiales y militares

Un puesto de policía robotizado ha sido inaugurado oficialmente en el distrito de Longgang, en Shenzhen, China. En él se emplean robots humanoides, patrulleros con ruedas y de cuatro patas, drones y vehículos autónomos.

Los robots pueden realizar tareas como patrullaje automático en las calles, detección de comportamientos sospechosos, búsqueda de personas desaparecidas y asistencia en situaciones de emergencia.

China también está explorando el uso de robots en el ámbito militar. Los investigadores han desarrollado escenarios donde un grupo de seis robots puede ingresar a un edificio ocupado por el enemigo junto con soldados para inspeccionar las habitaciones.

Otros proyectos consideran la infiltración encubierta de robots en territorio enemigo, el mapeo de áreas y la identificación de objetivos. Algunos investigadores señalan que estas tecnologías podrían utilizarse en los campos de batalla en los próximos 5 a 10 años.

Sin embargo, por ahora estos proyectos se encuentran principalmente en fase de investigación y pruebas.