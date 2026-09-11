China expande el uso de robots en tareas policiales y militares

·4·Tecnología
China expande el uso de robots en tareas policiales y militares

Un puesto de policía robotizado ha sido inaugurado oficialmente en el distrito de Longgang, en Shenzhen, China. En él se emplean robots humanoides, patrulleros con ruedas y de cuatro patas, drones y vehículos autónomos.

Los robots pueden realizar tareas como patrullaje automático en las calles, detección de comportamientos sospechosos, búsqueda de personas desaparecidas y asistencia en situaciones de emergencia.

China también está explorando el uso de robots en el ámbito militar. Los investigadores han desarrollado escenarios donde un grupo de seis robots puede ingresar a un edificio ocupado por el enemigo junto con soldados para inspeccionar las habitaciones.

Otros proyectos consideran la infiltración encubierta de robots en territorio enemigo, el mapeo de áreas y la identificación de objetivos. Algunos investigadores señalan que estas tecnologías podrían utilizarse en los campos de batalla en los próximos 5 a 10 años.

Sin embargo, por ahora estos proyectos se encuentran principalmente en fase de investigación y pruebas.

Un robot con uniforme de policía de tránsito regula el tráfico en la calle.
ШэньчжэньЛунган туманироботлаштирилган полицияХитой ҳарбий роботлар
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Dyson presenta un cepillo de dientes inteligente que limpia mientras visualiza los dientesDyson presenta un cepillo de dientes inteligente que limpia mientras visualiza los dientesHoy, 20:02MSI presenta un monitor diseñado para dispositivos AppleMSI presenta un monitor diseñado para dispositivos AppleHoy, 18:29Un motor de efecto Hall basado en zinc sólido probado en el espacioUn motor de efecto Hall basado en zinc sólido probado en el espacioHoy, 16:28La bomba portátil Xiaomi Mijia lanzada en el mercado chinoLa bomba portátil Xiaomi Mijia lanzada en el mercado chinoHoy, 15:54Elon Musk amenaza con demandar al director Alex Gibney y a su nueva películaElon Musk amenaza con demandar al director Alex Gibney y a su nueva películaHoy, 15:24iPhone bajo ataque: tres ministros turcos fueron blanco de software espíaiPhone bajo ataque: tres ministros turcos fueron blanco de software espíaHoy, 15:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Roskosmos publica una imagen del eclipse solar tomada desde el espacio
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico