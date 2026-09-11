MSI presenta un monitor diseñado para dispositivos Apple

MSI, una reconocida marca tecnológica, ha presentado su nuevo monitor PRO MAX 341QPXW14G dirigido a los usuarios del ecosistema Apple. Según Ixbt.com, este dispositivo ha sido creado específicamente para trabajar de manera eficiente con computadoras Mac y tabletas iPad, orientado a profesionales que valoran la alta calidad de imagen y la comodidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque el monitor presentado puede funcionar con cualquier tipo de computadora personal, el fabricante destaca específicamente los dispositivos Apple en su página oficial. El dispositivo tiene un diseño moderno y sobrio, con un chasis blanco que aporta una estética única al escritorio, ideal para usuarios que prefieren espacios de trabajo minimalistas.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El nuevo monitor está equipado con un panel QD-OLED ultra ancho de 34 pulgadas de quinta generación, que ofrece una resolución de 1440p. La atención principal se centra en la precisión del color, destacando por un índice Delta E inferior a 2 y una cobertura del 99 % del espacio de color DCI-P3.

El monitor admite una frecuencia de actualización de 144 Hz. Aunque esta cifra no es alta para los gamers modernos, es suficiente dado que el dispositivo está diseñado para tareas profesionales y no para juegos. Además, se ha integrado un conjunto de soluciones de protección OLED Care 3.0 para prolongar la vida útil del panel y prevenir su desgaste.

Funciones especiales para usuarios de Apple

La principal peculiaridad del dispositivo es su profunda integración con las tecnologías de Apple. En particular, el modo M-Color ayuda a mantener una reproducción de color estable en los MacBook compatibles. El modo M-Sync permite a los usuarios controlar el brillo de la pantalla y el volumen directamente mediante las teclas especiales del MacBook.

Además, el dispositivo está equipado con un conmutador KVM que permite conectar tres dispositivos simultáneamente, así como la tecnología KVM 2.0 para gestionar varios gadgets. A través del puerto USB-C, es posible suministrar hasta 98 W de potencia a los dispositivos conectados, lo que reduce la necesidad de fuentes de alimentación adicionales.

Por el momento, MSI no ha revelado el precio ni la fecha de lanzamiento del nuevo monitor PRO MAX 341QPXW14G. No obstante, se espera que sus avanzadas características técnicas y su perfecta compatibilidad con los dispositivos Apple despierten un gran interés entre diseñadores profesionales y creadores de contenido.