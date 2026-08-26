14 bebés mueren en el incendio de un hospital en Pakistán

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14 bebés mueren en el incendio de un hospital en Pakistán

Al menos 14 recién nacidos murieron a causa de un incendio en un hospital público de Islamabad, la capital de Pakistán. Así lo informó Reuters.

La tragedia ocurrió el 26 de agosto alrededor de las 07:00 de la mañana en el departamento de salud materna e infantil del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS). El incendio comenzó en la sala de recién nacidos ubicada en el tercer piso del departamento de ginecología.

Según datos oficiales, en el momento del incendio había 15 recién nacidos en la sala. Solo uno de ellos fue rescatado. Los otros 14 bebés fallecieron.

Los informes preliminares sugieren que un fallo en el aire acondicionado o un cortocircuito causaron el incendio. Sin embargo, la causa exacta se determinará tras la conclusión de la investigación.

Según los servicios de emergencia, la llamada de auxilio se recibió a las 06:54. Se enviaron seis camiones de bomberos y cuatro equipos de ambulancias al lugar. El incendio fue controlado en poco tiempo.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación inmediata sobre el incidente. Afirmó que se identificaría a los responsables y se tomarían medidas estrictas contra ellos. También se ha formado una comisión de investigación especial.

Actualmente, el área del hospital está acordonada y se está investigando el origen del incidente y si se cumplieron las medidas de seguridad.

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