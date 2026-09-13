«¡Increíble remontada en Roma y un doblete en 2 minutos!»: El Milan rescata un empate tras ir perdiendo 0-2

La 4ª jornada de la Serie A ofreció a los aficionados del fútbol europeo un duelo dramático, giros tácticos inesperados y un auténtico espectáculo de goles. En el famoso Stadio Olimpico de Roma, la Lazio recibió a su gran rival, el Milan. La primera parte estuvo totalmente controlada por las «Águilas» de la capital: los goles de Cancellieri y Noslin dieron a los romanos una ventaja sólida de 2-0. Sin embargo, los cambios tácticos realizados por el entrenador de los «Rossoneri» en el descanso cambiaron radicalmente la situación. Entrando en la segunda parte, Moreira se convirtió en el héroe salvador de los milaneses al marcar dos veces en solo 120 segundos (minutos 65 y 67). Este empate 2-2 permite a la Lazio mantenerse en la cima de la Serie A con 10 puntos. ¿Por qué la Lazio, que dominó la primera parte, perdió la victoria? ¿Qué cambios realizó el cuerpo técnico del Milan para salvar el partido y cómo se perfila la carrera por el título en el campeonato italiano?

Primera parte — La dominación de la Lazio: goles en los minutos 10 y 39

Los primeros 45 minutos del encuentro fueron recordados por el juego impecable de los romanos:

El gol rápido de Cancellieri: Ya en el minuto 10, Matteo Cancellieri mostró agilidad para batir a Mike Maignan y poner a la Lazio por delante;

El segundo tanto de Noslin: En el minuto 39, Tijjani Noslin culminó con éxito un ataque de los locales para poner el 2-0 en el marcador;

La debilidad del Milan: En la primera parte, los «Rossoneri» no pudieron resistir los rápidos ataques por banda del rival, ni en el medio ni en defensa, dejando a los aficionados la impresión de que el equipo podría sufrir una derrota abultada.

3 cambios en el descanso y el milagro de 120 segundos de Moreira

El Milan salió para la segunda parte con un estado de ánimo totalmente distinto y nuevas fuerzas:

Tres cambios audaces: En el descanso, Musah sustituyó a Modrić, Pulisic entró por Loftus-Cheek y Moreira reemplazó a Estupiñán;

El impacto de los minutos 65 y 67: Fue el suplente Moreira quien se convirtió en el héroe del partido: recortó distancias en el minuto 65 y, dos minutos después, en el 67, firmó un doblete para restablecer el equilibrio (2-2);

Tarjetas amarillas y batalla de nervios: El final del partido estuvo marcado por faltas duras: Belahyane y Zaccagni (Lazio), así como Pulisic, Pavlović y Thiaw (Milan), fueron amonestados por el árbitro.

Alineaciones y opciones tácticas

Las fuerzas titulares y suplentes presentes en este choque central:

Lazio: Mandas, Floriani (Lazzari, 84), Šutalo, Provstgar, Tavares, Frattesi, Belahyane, Cancellieri (Isaksen, 58), Tella (Gudmundsson, 74), Noslin (Pinamonti, 58), Zaccagni;

Milan: Maignan, Thiaw, de Winter, Pavlović, Chukwueze, Modrić (Musah, 46), Rabiot, Loftus-Cheek (Pulisic, 46), Estupiñán (Moreira, 46), Cissé (Hutchinson, 77), Ramos (Camarda, 85).

Situación en la tabla: Lazio en la cima, Milan en el top 4

Este empate espectacular en el Olimpico consolidó el orden en el grupo de líderes del campeonato italiano:

Lazio — Líder de la Serie A: El club de la capital ocupa el primer puesto en solitario tras 4 jornadas con 10 puntos;

Milan en 4ª posición: Los milaneses, que evitaron heroicamente una derrota 0-2, ocupan la 4ª posición con 8 puntos;

La intriga de la temporada aumenta: Ambos equipos demostraron ser aspirantes al título: el potencial ofensivo de la Lazio y la fuerza de voluntad del Milan prometen una lucha encarnizada esta temporada.

Estos 90 minutos intensos en Roma demostraron una vez más que la actual temporada de la Serie A será una de las más impredecibles de los últimos años.

¿Crees que la Lazio podrá mantener su liderato durante mucho tiempo, o el Milan, tras su reacción, se convertirá en el favorito al Scudetto? ¿Debería Moreira, autor de un doblete tras salir del banquillo, ser titular? ¡Comparte tus opiniones en los comentarios y difunde este análisis del choque italiano a todos los fans de la Serie A!