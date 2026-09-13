Se revelan la fecha de lanzamiento y las características principales del Honor Magic 9

La reconocida marca china Honor se prepara para presentar su nueva generación de dispositivos insignia. Según ixbt.com, la nueva familia de smartphones Honor Magic 9 será presentada oficialmente el 28 de septiembre de este año. A dos semanas del evento, el prestigioso informante Digital Chat Station ha revelado las especificaciones técnicas del modelo base. Así lo informa Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados del nuevo dispositivo es su pantalla. El smartphone estará equipado con una pantalla plana y compacta de 6,37 pulgadas. Esta pantalla admite una resolución 1,5K y cuenta con un moderno escáner de huellas dactilares ultrasónico integrado.

Capacidades de las cámaras y sensores avanzados

La sección que más llama la atención es la de las capacidades ópticas. Según la información del informante, el modelo base contará con un sensor principal de 200 MP con un formato óptico de 1/1,4 pulgadas. Estará acompañado por una cámara ultra gran angular de 50 MP y un módulo periscopio con zoom óptico y un sensor de 200 MP de 1/1,56 pulgadas.

Estas cifras representan un salto significativo en comparación con la generación anterior. En particular, el modelo Magic 8 lanzado el año pasado utilizaba cámaras principal y gran angular de 50 MP, además de un módulo teleobjetivo de 64 MP. De esta manera, Honor instala por primera vez en su historia dos grandes sensores de 200 MP en un smartphone de serie base.

Fuente de energía y rendimiento

Se espera que el suministro de energía del smartphone también sea de alto nivel. Según la fuente, el nuevo dispositivo contará con una impresionante batería «de 8000 mAh». Esta es una cifra notable para un flagship en un cuerpo compacto.

En cuanto al hardware, hay algunas particularidades. Según Digital Chat Station, el modelo base Magic 9 funcionará con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilizado en la generación anterior. Se espera que el chip más reciente, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, esté reservado exclusivamente para la versión Magic 9 Pro Max, más grande y costosa.

Cabe recordar que este informante fue uno de los primeros en revelar con precisión las características de los flagships Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como el hecho de que el Realme GT 7 Pro contaría con una brillante pantalla Samsung y que el procesador Dimensity 9400 saldría antes que el Snapdragon 8 Elite.