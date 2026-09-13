«¡No puedo hacer 10 cambios!»: Mourinho tras la victoria contra el Rayo Vallecano

En la 5ª jornada de La Liga, el Real Madrid ofreció una revancha convincente a su afición en su majestuoso estadio, el Santiago Bernabéu. Tras aprender de la derrota en la jornada anterior, el «club blanco» dominó al Rayo Vallecano en este pequeño derbi, logrando una contundente victoria por 4-1. Tras el encuentro, el experimentado técnico madridista, José Mourinho, participó en la rueda de prensa para evaluar objetivamente el desempeño de sus jugadores. El técnico portugués habló sobre la intensidad de la primera parte, el bajón en la segunda, el estado físico de estrellas como Jude Bellingham y Denzel Dumfries, así como las razones de la sustitución de Federico Valverde. ¿Cuál fue el guion del partido en el Bernabéu, qué le preocupó a Mourinho en la segunda mitad y qué ritmo está marcando el Real en la carrera por el título de Liga?

«Sentenciamos el partido en la primera parte»: las declaraciones de Mourinho sobre la victoria

« Real Madrid» explicó la importancia estratégica del encuentro en una entrevista con el diario AS:

3 puntos valiosos tras la derrota: «Era extremadamente importante ganar. Especialmente después de la derrota en la última jornada de liga, era necesario levantar el ánimo del equipo», subrayó el entrenador;

Un partido decidido en los primeros 45 minutos: «Sentenciamos el partido en la primera parte. Pero en la segunda no mostramos una cara tan buena. No se trata solo de preparación física, sino también de aspectos mentales»;

Cambios tácticos y control: Mourinho añadió que dio entrada a nuevos efectivos en el centro del campo para mantener la estabilidad y que sus jugadores merecían su respeto y aplausos.

«Marcamos mucho, pero fallamos muchas ocasiones»: análisis del juego del equipo

Al hablar de la filosofía ofensiva y la intensidad del Real en el campo, el técnico portugués también señaló las carencias:

Presión intensa y rápida: «Somos un equipo que controla totalmente el balón, que recupera con intensidad y que sale rápido al ataque», describió el entrenador para definir el estilo principal del equipo;

Problema de finalización: Mourinho se mostró algo descontento con el hecho de que, a pesar de los cuatro goles marcados, el equipo desperdició varias ocasiones claras;

Satisfacción por la victoria: En cualquier caso, no ocultó que el 4-1 en el marcador y los 3 puntos obtenidos le dejaron satisfecho.

El problema de Jude, Dumfries, Konaté y Valverde: ¿riesgo de fatiga?

El calendario apretado pesa físicamente sobre las estrellas del equipo:

Imposible hacer 10 cambios: «Todo el mundo vio cómo terminó el partido Jude (Bellingham), Dumfries, Konaté... No puedo hacer 10 cambios de golpe en la plantilla», declaró Mourinho aludiendo a los signos de fatiga de los jugadores;

Medida de precaución para Valverde: Sobre la sustitución de Federico Valverde: «Fue una medida de precaución. Sentía ciertas molestias y teníamos que resolverlo a tiempo», explicó para justificar la prevención de una lesión;

Éxito en un periodo intenso: El entrenador elogió que su equipo encontrara la fuerza para ganar con contundencia solo tres días después de un partido extremadamente difícil e intenso.

Esta victoria convincente en el Santiago Bernabéu permitió al Real recuperar su posición en el campeonato nacional y regalar otra fiesta de goles a su afición. Sin embargo, el calendario apretado y la carga física de las estrellas imponen nuevos retos de rotación al cuerpo técnico.

En tu opinión, ¿tiene el Real Madrid de José Mourinho suficiente profundidad de banquillo esta temporada para ganar La Liga y la Champions League? ¿Cómo debería gestionar el equipo las rotaciones en los próximos partidos para preservar a líderes como Valverde y Bellingham? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este análisis de la victoria del Real y las declaraciones de Mourinho con todos los aficionados al fútbol y madridistas!