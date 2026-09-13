En el campeonato regular de la MLS norteamericana, ha concluido un nuevo partido dramático y lleno de sorpresas que captó la atención de millones de aficionados. En el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Lionel Messi como capitán del Inter Miami, recibió a su aguerrido rival, Nashville. Entre un festival de goles, un autogol, un doblete de Sam Surridge y, por supuesto, el genio argentino Lionel Messi y su nuevo disparo magistral, el encuentro terminó en un emocionante empate 2-2. Este resultado permite a los locales continuar su racha invicta en el campeonato, mientras que prolonga la racha sin victorias de los visitantes. Entonces, ¿cómo se desarrolló este intenso enfrentamiento en Fort Lauderdale, por qué el Inter Miami no pudo llevarse la victoria en casa y qué desafíos importantes esperan a ambos clubes?

El doblete de Surridge y el desafortunado autogol de Bauer-Whiting

El encuentro fue abierto y ofensivo desde los primeros minutos:

Una actuación impresionante del goleador de Nashville: Por parte de los visitantes, el delantero Sam Surridge demostró un verdadero liderazgo al marcar dos veces contra el Inter Miami, logrando un doblete;

Un autogol inesperado: Bajo la presión de los ataques locales, el defensa de Nashville, Rid Bauer-Whiting, cometió un error y marcó en propia puerta;

Lucha dramática: Ambos equipos arriesgaron más en ataque que en defensa, lo que brindó a los aficionados el placer de ver cuatro goles durante el partido.

Lionel Messiy su nueva genialidad: el capitán habló

La estrella argentina demostró una vez más que es la figura decisiva del Inter Miami:

Gol crucial de Messi: En los momentos en que el equipo estaba en dificultades, Lionel Messi tomó la iniciativa, superando al portero rival para marcar otro gol para el Inter Miami;

Organización de ataques: Lionel no solo marcó, sino que también creó varias oportunidades claras para sus compañeros alrededor del área;

Voluntad de capitán: La actividad de Messi fue el factor decisivo para que el equipo sumara un punto y mantuviera su importante racha en casa.

Estadísticas y calendario: ¿qué les espera a los equipos?

Este empate tuvo un impacto directo en las rachas de ambos equipos en la MLS:

La racha de 4 partidos del Inter Miami: Tras este resultado, el equipo amplió su invicto en la liga a 4 partidos: 1 victoria y 3 empates;

Los días oscuros de Nashville: Los visitantes extendieron su racha sin victorias a 3 partidos: 1 derrota y 2 empates;

Próximos encuentros: El Inter Miami jugará su próximo partido el 21 de septiembre contra San Diego, mientras que Nashville se enfrentará al Chicago Fire el 20 de septiembre.

Lionel Messi y el Inter Miami luchan ferozmente por cada punto en la fase decisiva del campeonato. Invicto desde hace cuatro partidos, el equipo saltará al campo con el único objetivo de sumar los 3 puntos en los próximos encuentros.

¿Crees que el Inter Miami de Lionel Messi podrá ganar el título de la MLS esta temporada, o las carencias defensivas serán un lastre? ¿Cuál crees que es la razón de esta racha de empates? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del partido con todos los amantes del fútbol!