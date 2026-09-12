Una joven cae en la trampa de estafadores tras mostrar su pasaporte en un video

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Una joven cae en la trampa de estafadores tras mostrar su pasaporte en un video

Una joven llamada Valeriya, residente en Moscú, Rusia, fue víctima de estafadores después de que sus datos de pasaporte aparecieran en un video sobre sus viajes. Así lo informaron medios rusos citando a «Ostorojno, novosti».

Se supo que a finales de julio, la joven publicó un Reels sobre su viaje a Rostov del Don pasando por Krasnodar. Al principio del video, mostró sus billetes de viaje, en los cuales se veían sus datos de pasaporte. El video fue visto casi 65 000 veces.

Aproximadamente un mes después, recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por un servicio de entrega. Los estafadores le dijeron que le entregarían un producto que ella no había pedido. Durante la conversación, recibió un código por SMS, el cual Valeriya compartió con los estafadores.

Tras esto, los delincuentes lograron acceder a su cuenta de «Gosuslugi». Unas horas más tarde, la volvieron a llamar diciendo que su cuenta había sido hackeada y que debía tomar medidas de seguridad. El interlocutor le preguntó en qué banco tenía más ahorros. Fue entonces cuando Valeriya se dio cuenta de que hablaba con estafadores y colgó.

Poco después, empezó a recibir SMS indicando que se estaba tramitando un microcrédito a su nombre. Según Valeriya, los estafadores intentaron obtener microcréditos por 90 000 y 47 000 rublos, además de intentar solicitar otras cantidades.

La joven acudió inmediatamente al MFC y a la policía, presentó una denuncia declarando que no tenía relación con dichos microcréditos y recuperó el acceso a su cuenta de «Gosuslugi».

Los expertos recomiendan evitar que aparezcan pasaportes, billetes, tarjetas bancarias u otros datos personales en videos publicados en Internet. Lo más importante es nunca revelar códigos de confirmación recibidos por SMS a desconocidos que llamen por teléfono.

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