Hoy es domingo, 13 de septiembre. Esta fecha, que parece un día común en el calendario, es rica en eventos muy diferentes entre sí. Por un lado, es una fecha internacional dedicada al chocolate, y por otro, marca un punto de inflexión en la historia de la criminalística, un récord famoso relacionado con la temperatura mundial y la llegada al poder de una figura que dejó huella en la historia política.

El 13 de septiembre también tiene una importancia especial para la cultura uzbeka y el fútbol mundial.

13 de septiembre — Día Internacional del Chocolate

Hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate . Esta fecha coincide con el cumpleaños de uno de los representantes más famosos de la industria del chocolate, Milton Hershey, quien nació el 13 de septiembre de 1857.

Curiosamente, el 13 de septiembre es diferente al Día Mundial del Chocolate que se celebra el 7 de julio. Es decir, existen varias fechas distintas dedicadas al chocolate en el calendario.

La historia del chocolate se remonta a varios milenios. Si bien los pueblos de la antigua Mesoamérica consumían cacao como bebida, más tarde se extendió por todo el mundo a través de Europa, convirtiéndose en el dulce popular de hoy.

1902 — Las huellas dactilares se convierten en una prueba crucial para resolver un crimen

El 13 de septiembre de 1902 se registra como uno de los días importantes en la historia de la criminalística.

En Gran Bretaña, en esta fecha se examinó el primer caso famoso relacionado con el uso de huellas dactilares dejadas en la escena del crimen como prueba en un tribunal. En el tribunal de Old Bailey en Londres, se utilizó un nuevo enfoque criminalístico para confirmar una acusación basada en huellas dactilares.

Este evento contribuyó posteriormente a aumentar la importancia de las huellas dactilares en la identificación de personas y en las investigaciones criminales.

Hoy en día, la dactiloscopia es uno de los métodos más utilizados en la criminalística.

1922 — El incidente de los «57,7 grados» en Libia

El 13 de septiembre de 1922, en la región de El-Azizia, Libia, se registró una temperatura muy alta, de aproximadamente 58°C .

Durante muchos años, esta cifra fue reconocida como la temperatura más alta registrada en la Tierra. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial realizó una investigación especial, descubrió errores graves en la medición y anuló dicho récord.

Por eso, hoy en día, no es correcto llamar a la cifra de 57,7–58°C el récord mundial oficial vigente.

Aun así, la fecha del 13 de septiembre sigue asociada a este evento meteorológico histórico.

1953 — Jrushchov asume el liderazgo de la URSS

El 13 de septiembre de 1953, Nikita Jrushchov fue elegido primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

Jrushchov dirigió el partido hasta 1964, presidiendo un período importante y controvertido en la historia de la URSS. Bajo su mandato, comenzó la crítica al culto a la personalidad de Stalin y la política de «desestalinización».

De esta manera, el 13 de septiembre se convirtió en uno de los puntos de inflexión en la historia política de la Unión Soviética.

1989 — Se establece el Premio Estatal Alisher Navoi

En 1989, en Uzbekistán, se estableció un premio estatal vinculado al nombre del gran pensador y poeta Alisher Navoi.

Este premio se formó como uno de los galardones estatales importantes destinados a fomentar el trabajo creativo en los campos de la literatura, el arte y la cultura.

El hecho de que lleve el nombre de Alisher Navoi demuestra una vez más el lugar de la literatura uzbeka y el patrimonio espiritual nacional en la vida de la sociedad.

1989 — Nace Thomas Müller

El 13 de septiembre de 1989, nació Thomas Müller, conocido por su estilo único en la historia del fútbol alemán.

Müller fue campeón del mundo en 2014 con la selección de Alemania. También jugó al más alto nivel para el «Bayern» durante muchos años, convirtiéndose en uno de los jugadores más laureados de la historia del club.

Debido a sus movimientos únicos y su posicionamiento en el campo, se le apoda «Raumdeuter» — «el intérprete de espacios» .

Müller cumple 37 añosel 13 de septiembre.

13 de septiembre — la convergencia de diferentes épocas en una sola fecha

Así, la fecha de hoy combina simultáneamente la historia del chocolate, la criminalística, las observaciones climáticas y meteorológicas, la política de la Unión Soviética, la cultura uzbeka y el fútbol mundial .

En particular, mientras que el incidente de la temperatura en Libia en 1922 muestra que los registros históricos pueden ser revisados con el tiempo, el caso de las huellas dactilares de 1902 marca el inicio de una nueva era en el progreso de la criminalística.

En este sentido, el 13 de septiembre no es una fecha de calendario ordinaria: es un día donde convergen las huellas dejadas en diferentes campos de la historia.