SpaceX instala la nave Starship en la torre Mechazilla para sus próximas pruebas

SpaceX continúa intensamente el proceso de preparación de su inmensa nave espacial Starship para sus próximos vuelos de prueba. Estos trabajos, realizados en la base Starbase en Texas, tienen como objetivo perfeccionar el sistema de captura en vuelo de la nave y su Super Heavy acelerador utilizando la torre de lanzamiento especial llamada Mechazilla. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Según la información de ixbt.com, el 12 de septiembre de este año, la nave Starship 42 (Ship 42) fue izada a la parte superior de la torre Mechazilla en la plataforma de lanzamiento Pad 2 de la base Starbase. En las imágenes de la transmisión en vivo de NSF Starbase Live, se observa claramente el Starship S42 con su bloque superior negro junto a la torre. Este proceso es necesario para probar los mecanismos «chopsticks» diseñados para manipular la nave y los aceleradores.

Preparación para el vuelo y etapas técnicas

Los expertos señalan que la nave Starship S42 superó recientemente una serie de pruebas criogénicas exitosas en el polígono de Massey. Después de esto, la nave fue trasladada inmediatamente a la plataforma de lanzamiento Pad 2. Actualmente, los ingenieros de SpaceX enfrentan una serie de tareas técnicas importantes.

En particular, se planea instalar seis motores modernos Raptor 3 en el fuselaje de la nave y luego realizar sus pruebas de encendido (static fire tests). Estos trabajos se llevan a cabo como parte del futuro programa de pruebas Flight 15. Según el plan, durante el próximo vuelo importante, se espera que el Starship se eleve al espacio junto con el acelerador Super Heavy Booster 22.

Pruebas futuras y nueva etapa

Cabe señalar que SpaceX tiene previsto su decimocuarto vuelo de prueba para el 18 de septiembre. Durante este vuelo, se espera que la nave alcance por primera vez una trayectoria orbital y enriquezca la constelación de satélitescon nuevos dispositivos. No obstante, en el vuelo Flight 14, se planea que la nave vuelva a amerizar en el océano.

Sin embargo, para el vuelo Flight 15 y los intentos posteriores, se prevé realizar operaciones de captura de la nave espacial directamente en el aire mediante los «chopsticks» de la torre Mechazilla. Esto permitirá en el futuro reducir drásticamente los tiempos de reacondicionamiento y reutilización de los cohetes.