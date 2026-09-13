La sonda espacial Hayabusa2 midió la distancia a un asteroide mediante láser

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La sonda espacial Hayabusa2 midió la distancia a un asteroide mediante láser

La sonda Hayabusa2 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ha logrado, por primera vez en la historia de la exploración espacial, medir con láser la distancia a un asteroide durante su vuelo. Según informa ixbt.com, este complejo experimento científico se llevó a cabo cerca del asteroide Torifunė, el primer destino de la misión extendida. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante la operación única realizada el 5 de julio de este año, se utilizó el altímetro láser LALT (Laser Altimeter) a bordo del aparato. El rayo láser se activó con éxito dos veces cuando la sonda estaba en su punto más cercano al asteroide, concretamente a distancias de 20 y 15 kilómetros.

Complejidad del experimento y detalles técnicos

Esta operación de medición destacó por su altísimo nivel de complejidad. Dado que la velocidad de desplazamiento de la sonda espacial era de 5,3 km/s, el estrecho rayo láser debía impactar con precisión en una zona minúscula de la superficie de Torifunė, de apenas 30 y 23 metros.

Para lograr el éxito, los expertos de la misión calcularon la trayectoria con extrema precisión de antemano. También fue necesario controlar estrictamente la orientación espacial del aparato y realizar ajustes especiales en los instrumentos para aislar la señal útil del ruido de fondo.

Capacidades del dispositivo LALT

Originalmente, el dispositivo LALT sirvió a la sonda Hayabusa2 para estudiar el relieve del asteroide Ryugu y realizar tareas de navegación. Además de medir la distancia, permite recopilar datos importantes sobre la densidad superficial, la porosidad, la reflectividad y la cantidad de polvo que rodea al cuerpo celeste.

Estas mediciones láser son fundamentales para determinar la escala y las dimensiones reales de los objetos en el espacio. Al repetirlas en diferentes etapas de la misión y combinarlas con los datos de movimiento del aparato, es posible localizar con mayor precisión la posición y la trayectoria del asteroide en el espacio.

Papel en la seguridad planetaria

Los resultados obtenidos son cruciales no solo para la investigación científica, sino también para garantizar la seguridad de nuestro planeta. Conocer los parámetros precisos de la órbita de un asteroide permite evaluar con antelación las trayectorias futuras de los cuerpos celestes cercanos que podrían amenazar a la Tierra.

Actualmente, el equipo del proyecto Hayabusa2 analiza en profundidad los resultados del experimento. En particular, los científicos trabajan para determinar el punto exacto de la superficie de Torifunė impactado por el pulso láser.

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Abror Shuhratov
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