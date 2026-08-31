En California, una osa y sus tres oseznos rescatados de un depósito de agua

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En California, una osa y sus tres oseznos rescatados de un depósito de agua

En La Verne, California, una osa y sus tres oseznos quedaron atrapados dentro de un gran depósito de agua. El incidente ocurrió el sábado.

Cuando llegaron los rescatistas, los osos llevaban más de 12 horas atrapados dentro de la oscura estructura de hormigón. Probablemente cayeron por un agujero de apenas 30 centímetros en la parte superior del depósito mientras buscaban agua en un clima cálido y húmedo.

Erik McDonald y Jamie Kirk, de Glendora, descubrieron a los osos alrededor de las 8:00 a.m. Al subir al depósito, vieron a través de una pequeña abertura a la osa aferrada a la pared dentro del agua.

Los rescatistas iniciaron la «Operation Care Bear». Primero, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California drenó el agua del depósito para eliminar el riesgo de ahogamiento de los osos.

Sin embargo, la abertura existente no era suficiente ni para los rescatistas ni para la osa. Por ello, los expertos utilizaron una sierra eléctrica para abrir un agujero más grande en el lateral del depósito e insertaron una escalera para crear una salida.

Aunque uno de los oseznos había salido por su cuenta anteriormente, los rescatistas necesitaron más tiempo y esfuerzo para sacar a los otros tres.

Finalmente, la osa y sus crías fueron rescatadas del depósito de forma segura.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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