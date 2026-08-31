Se ha tomado la decisión política clave sobre el liderazgo del gobierno de la República de Kazajistán. Mediante el decreto correspondiente del presidente Kasim-Yomart Tokáyev, Olzhas Bektenov ha sido ratificado en el cargo de Primer Ministro del país. Así lo anunció oficialmente el servicio de prensa del jefe de Estado de Kazajistán.

Antes de la adopción de esta decisión oficial, el jefe de Estado se reunió con los líderes de los partidos políticos en el Majilis, propuso la candidatura de Olzhas Bektenov para dirigir el gobierno y los representantes del Parlamento la aprobaron por unanimidad.

Olzhas Bektenov: Del camino de la lucha contra la corrupción a la jefatura del Gobierno

Carrera política y cargos importantes ocupados por el jefe del gobierno kazajo:

Primera llegada a la jefatura del gobierno: Olzhas Bektenov fue nombrado Primer Ministro de Kazajistán por primera vez en febrero de 2024;

Dirección de la Administración Presidencial: Antes de convertirse en jefe de gobierno, desde abril de 2023, dirigió la Administración del Presidente de la República de Kazajistán;

Actividades de la Agencia Anticorrupción: Desde febrero de 2022, Bektenov trabajó eficazmente como presidente de la Agencia de Lucha contra la Corrupción del país.

Nueva etapa y tareas estratégicas para el gobierno

La gran confianza expresada por Tokáyev tiene como objetivo garantizar la coherencia en la política económica y social de Kazajistán: