Un turista británico detenido en Turquía por escupir a la bandera turca

En la ciudad de Alanya, provincia de Antalya, Turquía, un turista británico de 58 años fue arrestado tras un incidente ocurrido en un hotel, informó The Sun.

Se informó que el suceso tuvo lugar el 9 de septiembre en la entrada del hotel. El turista discutió con el personal del establecimiento. Durante el altercado, fue acusado de escupir a la bandera turca colgada en la entrada. Tras esto, los empleados llamaron a la policía.

La policía detuvo al turista británico y lo llevó ante el tribunal de Alanya, que ordenó su ingreso en prisión preventiva. Se le acusa de insultar los símbolos de la soberanía nacional.

Según la legislación turca, quien sea declarado culpable de insultar los símbolos nacionales puede enfrentar hasta tres años de cárcel. Por ahora, la culpabilidad del turista no ha sido confirmada por una sentencia judicial final.