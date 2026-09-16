El conflicto militar en Oriente Medio ha entrado en una fase más peligrosa y candente. Las fuerzas armadas del movimiento «Ansar Allah» (hutíes) en Yemen, sobre el cielo de la estratégica provincia de Marib, situada en el centro del país, Arabia Saudita anunciaron oficialmente que habían derribado con éxito un avión de combate F-15 de fabricación estadounidense perteneciente a la Real Fuerza Aérea. El portavoz militar oficial del movimiento, Yahya Saria, declaró en un comunicado que este avión de combate de millones de dólares fue alcanzado con precisión mediante un «misil antiaéreo de fabricación local» de los hutíes.

Poco después, el 16 de septiembre, circularon en las redes sociales y en los canales mediáticos oficiales del movimiento imágenes de vídeo exclusivas y fotografías que mostraban los restos del avión derribado. En las imágenes se puede ver al caza estrellado en una zona desértica y completamente calcinado, con el símbolo nacional de Arabia Saudita —la bandera verde y un fragmento del emblema— claramente visible en la cola, mientras combatientes armados celebran la victoria junto a los restos.

¿Con qué arma derribaron los hutíes la aviación estadounidense moderna, cómo reaccionan las autoridades saudíes ante esta pérdida y cómo cambiará este golpe el equilibrio de la guerra en la región?

«El F-15 reducido a cenizas y los rastros de la bandera»: Detalles de las imágenes difundidas

Detalles importantes de los vídeos y fotos publicados el 16 de septiembre:

Los escombros en el desierto de Marib: Las imágenes muestran el fuselaje y piezas del motor completamente ennegrecidos y esparcidos tras un impacto de doble efecto y un violento choque;

Apariencia de los símbolos saudíes: En el estabilizador vertical (deriva) caído, el emblema oficial del Reino de Arabia Saudita y la marca de color verde se conservan claramente;

Gritos de victoria de los combatientes: Un grupo de hutíes con uniforme militar, armados con fusiles Kalashnikov y ametralladoras, subieron sobre las alas y estructuras del avión calcinado para celebrar la exitosa operación;

Marca mediática de «Ansar Allah»: La presencia del símbolo del ala mediática militar oficial del movimiento («الإعلام الحربي اليمني») bajo las secuencias de vídeo confirma la autenticidad de las imágenes.

La declaración de Yahya Saria y el secreto del «misil local»

Comentario oficial proporcionado por el mando hutí:

Mensaje urgente en Telegram: El portavoz del movimiento, Yahya Saria: «Las fuerzas armadas yemeníes lograron derribar un caza F-15 saudí en el cielo de la provincia de Marib», anunció;

Sistema de defensa aérea local: Saria destacó que para el objetivo no se utilizó un sistema importado, sino un misil antiaéreo de nueva generación modernizado y fabricado localmente por ingenieros yemeníes;

El destino de los pilotos sigue siendo desconocido: Si la tripulación del caza se eyectó o murió, no se han proporcionado detalles oficiales precisos por ninguna de las partes hasta el momento.

La vulnerabilidad del caza estadounidense y un golpe estratégico para Arabia Saudita

La importancia geopolítica de este evento en Oriente Medio:

Golpe a la leyenda del F-15: El desplome del McDonnell Douglas / Boeing F-15 estadounidense, considerado uno de los cazas pesados más fiables y costosos del mundo, demuestra que las capacidades de defensa aérea de los hutíes han aumentado considerablemente;

Superioridad en la dirección de Marib: La destrucción de un caza de este tipo en el frente de la región de Marib, rica en petróleo y gas, supone un fuerte obstáculo para los ataques aéreos de la coalición;

Nueva fase de los enfrentamientos armados: Mientras se llevan a cabo negociaciones diplomáticas entre bastidores, la destrucción de equipos de millones de dólares en el frente real demuestra que las hostilidades continúan sin tregua.

Este vídeo y la declaración oficial sobre el caza F-15 de Arabia Saudita han demostrado una vez más que el cielo sobre Yemen ya no es seguro para la coalición.

¿Cree usted que el hecho de que los hutíes hayan derribado un caza F-15 de fabricación estadounidense con un misil local puede cambiar radicalmente el equilibrio de los combates aéreos en Oriente Medio, o es simplemente un azar táctico? ¿Cómo podría Arabia Saudita responder a la pérdida de su aviación? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta los detalles de este impactante evento militar con todos los entusiastas de la política y el análisis militar!