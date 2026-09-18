Una estadounidense gana mucho dinero abrazando a desconocidos

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Una estadounidense gana mucho dinero abrazando a desconocidos

Ella Love, residente en Nueva York, dejó su profesión habitual para iniciar un negocio inusual basado en la cercanía física entre personas. Ofrece servicios de abrazos profesionales y afirma obtener ingresos anuales significativos.

Ella trabajaba anteriormente como profesora. Más tarde, convirtió en su profesión el ofrecer calidez a través de abrazos dentro de límites seguros y acordados.

Ella informa que en los años buenos, sus ingresos llegan hasta los 100 000 dólares. Su ingreso anual promedio ronda los 60 000 dólares. aproximadamente.

Se establecen reglas claras con los clientes antes de cada sesión. Durante el proceso, se respetan estrictamente los límites personales y el servicio se presta solo dentro del marco acordado.

Según Ella, estos encuentros permiten a algunas personas sentir cercanía física y una comunicación cálida en un entorno seguro.

La historia de esta estadounidense, que obtiene ingresos a través de una profesión inusual, demuestra que las personas pueden convertir servicios poco convencionales en negocios rentables.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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