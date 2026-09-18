Oppo presenta el nuevo sistema operativo ColorOS 17

Oppo ha presentado oficialmente su nueva interfaz ColorOS 17 basada en Android 17 y ha publicado la lista de dispositivos que recibirán la actualización en el futuro próximo. Este sistema destaca por ofrecer a los usuarios no solo funciones avanzadas, sino también tecnologías que permiten aumentar significativamente la velocidad de funcionamiento de los smartphones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el nuevo software incluye mejoras importantes en todo el sistema, centrándose principalmente en el nuevo concepto de diseño Fluid Design y en el aumento de la productividad mediante las capacidades de la AI.

Plan de actualización a gran escala

Según los planes de la compañía, cerca de 90 dispositivos en todo el mundo se actualizarán a la versión ColorOS 17. Esta amplia cobertura no es casualidad, ya que, como se confirmó anteriormente, los teléfonos de las marcas OnePlus y Realme también recibirán esta actualización en todas las regiones.

Por ahora, se ha indicado que el plan de actualización inicial anunciado solo se refiere a los dispositivos del mercado chino. No obstante, los usuarios globales también podrán probar las novedades de este sistema en sus dispositivos favoritos en un futuro próximo.