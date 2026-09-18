Oppo presenta el nuevo sistema operativo ColorOS 17

·5·Tecnología
Oppo presenta el nuevo sistema operativo ColorOS 17

Oppo ha presentado oficialmente su nueva interfaz ColorOS 17 basada en Android 17 y ha publicado la lista de dispositivos que recibirán la actualización en el futuro próximo. Este sistema destaca por ofrecer a los usuarios no solo funciones avanzadas, sino también tecnologías que permiten aumentar significativamente la velocidad de funcionamiento de los smartphones. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de Ixbt.com, el nuevo software incluye mejoras importantes en todo el sistema, centrándose principalmente en el nuevo concepto de diseño Fluid Design y en el aumento de la productividad mediante las capacidades de la AI.

Plan de actualización a gran escala

Según los planes de la compañía, cerca de 90 dispositivos en todo el mundo se actualizarán a la versión ColorOS 17. Esta amplia cobertura no es casualidad, ya que, como se confirmó anteriormente, los teléfonos de las marcas OnePlus y Realme también recibirán esta actualización en todas las regiones.

Por ahora, se ha indicado que el plan de actualización inicial anunciado solo se refiere a los dispositivos del mercado chino. No obstante, los usuarios globales también podrán probar las novedades de este sistema en sus dispositivos favoritos en un futuro próximo.

OppoColorOS 17Android 17OnePlusRealme
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El smartphone Honor X9e Pro se presenta con una batería de 11 000 mAhEl smartphone Honor X9e Pro se presenta con una batería de 11 000 mAhHoy, 16:23Aparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 ProAparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 ProHoy, 15:55Corregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google PixelCorregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google PixelHoy, 15:27Presentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GPresentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GHoy, 14:57iFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesiFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesHoy, 14:24Starlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacionalStarlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacionalHoy, 13:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar