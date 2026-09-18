Jorge Jesus anuncia su primera convocatoria con la selección de Portugal

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Jorge Jesus anuncia su primera convocatoria con la selección de Portugal

El nuevo entrenador de la selección nacional de Portugal, Jorge Jesus, ha anunciado su primera lista de 25 jugadores antes de la próxima temporada de la UEFA Nations League. Ubicados en el grupo A4, los actuales campeones buscan defender su título, y la primera lista del técnico ha generado gran expectación. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el capitán de la selección y legendario delantero Cristiano Ronaldo está incluido en la convocatoria, como se esperaba. La presencia del experimentado atacante es vital para Portugal, tanto dentro como fuera del campo.

Nuevas caras y convocatorias sorpresa

El seleccionador ha convocado a cuatro nuevos jugadores. Entre ellos, el portero Samuel Soares es la gran sorpresa, recibiendo su primera llamada. Además, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva regresan al equipo nacional tras las eliminatorias para la Copa Mundial 2026.

En la rueda de prensa, Jorge Jesus explicó los motivos de estos cambios. Según el técnico, ya ha trabajado anteriormente con tres de los nuevos jugadores, lo que permitirá una adaptación más rápida al equipo.

  • Samuel Soares — portero convocado por primera vez a la selección
  • Nuno Tavares — talentoso defensa que regresa al equipo
  • João Palhinha — centrocampista que vuelve tras casi un año de ausencia
  • Fábio Silva — joven delantero llamado para reforzar el ataque

Armonía entre el presente y el futuro

El entrenador destacó que el proceso de selección priorizó el estado de forma actual de los jugadores en sus clubes. Jesus enfatizó que los jóvenes convocados no solo son para los resultados inmediatos, sino también para sentar las bases de futuras competiciones internacionales.

«Aparte de cuatro jugadores, no había trabajado antes con Fábio, pero con los otros tres ya he colaborado», declaró Jorge Jesus, según cita Goal.com. El técnico recordó que tendrán menos de 30 años en las competiciones de 2030, definiéndolos como jugadores del presente y del futuro.

Al mismo tiempo, hubo algunos cambios. José Sá, Nélson Semedo, Samu Costa, Gonçalo Guedes y Matheus Nunes quedaron fuera por decisiones tácticas. La selección de Portugal continúa su preparación para iniciar con éxito su camino en la Nations League.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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