Presentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5G

Según Ixbt.com, Tecno ha presentado oficialmente una versión especial del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5G, creada en colaboración con Tonino Lamborghini. Este dispositivo destaca por fusionar elementos de diseño de legendarios coches deportivos con el mundo de la tecnología móvil, dirigido a usuarios que valoran un estilo único. Así lo informa Ixbt.com.

La apariencia del smartphone está trabajada en una gama de colores negro y rojo, reflejando directamente el espíritu de la famosa marca automotriz. En el panel trasero del dispositivo se encuentra una línea central distintiva llamada Pulse Line. Además, el patrón Signature Shield que la rodea fue creado inspirándose en la famosa forma de escudo de la marca Lamborghini.

Fusión de diseño y tecnologías avanzadas

Durante el proceso de diseño, los creadores utilizaron activamente las líneas de la carrocería, paneles de ventilación, estructuras de panal y elementos del sistema de escape. Para la cubierta trasera, los ingenieros de Tecno emplearon una construcción multicapa compleja. Se destaca que el desarrollo de esta tecnología de recubrimiento requirió varios meses de trabajo.

La primera capa de la estructura multicapa ha sido tratada especialmente para realzar el brillo y las propiedades de reflexión. En la segunda capa se utilizan estructuras de espejo internas especiales, gracias a las cuales los elementos rojos ocultos se vuelven visibles cuando cambia el ángulo de incidencia de la luz.

Software y un completo paquete de accesorios

El diseño especial no se limita al aspecto exterior, sino que también influye en la interfaz. Los especialistas de Tecno dedicaron casi cuatro meses a desarrollar fondos de pantalla, iconos y tonos de llamada exclusivos, con una paleta negro-rojo, formas geométricas y motivos de escudo.

Además, en la interfaz Alive Matrix Display, la letra «L» estilizada de la marca Tonino Lamborghini aparece al encender, desbloquear y realizar otras acciones. El paquete incluye un cable con funda especial, un cargador original y una funda protectora de TPU y PC que recuerda a los elementos de carbono y Kevlar.