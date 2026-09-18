Corregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google Pixel

Google ha lanzado una actualización de seguridad urgente para sus smartphones Pixel. Esta actualización tiene como objetivo solucionar una grave brecha de seguridad identificada como CVE-2026-58704 que, según ixbt.com, ya ha sido explotada en ciberataques dirigidos. Así lo informa Ixbt.com beradi.

Los expertos explican que la vulnerabilidad se encuentra en el software del módem del smartphone, lo que permitía a los atacantes elevar sus privilegios. En ciertos escenarios, esto permitía salir del entorno aislado del módem para acceder a otros datos y componentes del dispositivo. En la práctica, esto otorgaba al atacante un control total sobre el smartphone.

El peligro de los ataques zero-click

El aspecto más peligroso de esta vulnerabilidad es que permitía realizar ataques zero-click . No se requería ninguna acción por parte del propietario del Pixel —hacer clic en un enlace sospechoso, instalar una aplicación desconocida o ejecutar un archivo no era necesario—, todo el proceso ocurría automáticamente.

Según Ixbt.com, Google ha detectado indicios de que la CVE-2026-58704 se ha utilizado en situaciones reales. Sin embargo, no se trata de ataques masivos, sino de operaciones específicas dirigidas contra un grupo limitado de usuarios.

Investigación y medidas de protección

Por el momento, Google no ha revelado quién está detrás ni cómo se llevaron a cabo los ataques. Asimismo, la compañía no ha vinculado esta vulnerabilidad con ningún desarrollador de software específico ni con entidades estatales.

Estos errores zero-click son uno de los recursos más valiosos en el mundo de la ciberseguridad para los creadores de software espía comercial, ya que permiten acceder al dispositivo de la víctima sin su participación ni advertencia alguna.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, Google ha incluido el parche en la actualización de seguridad actual. Se recomienda encarecidamente a los propietarios de smartphones Pixel que actualicen su sistema de inmediato.