Corregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google Pixel

·4·Tecnología
Corregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google Pixel

Google ha lanzado una actualización de seguridad urgente para sus smartphones Pixel. Esta actualización tiene como objetivo solucionar una grave brecha de seguridad identificada como CVE-2026-58704 que, según ixbt.com, ya ha sido explotada en ciberataques dirigidos. Así lo informa Ixbt.com beradi.

Los expertos explican que la vulnerabilidad se encuentra en el software del módem del smartphone, lo que permitía a los atacantes elevar sus privilegios. En ciertos escenarios, esto permitía salir del entorno aislado del módem para acceder a otros datos y componentes del dispositivo. En la práctica, esto otorgaba al atacante un control total sobre el smartphone.

El peligro de los ataques zero-click

El aspecto más peligroso de esta vulnerabilidad es que permitía realizar ataques zero-click. No se requería ninguna acción por parte del propietario del Pixel —hacer clic en un enlace sospechoso, instalar una aplicación desconocida o ejecutar un archivo no era necesario—, todo el proceso ocurría automáticamente.

Según Ixbt.com, Google ha detectado indicios de que la CVE-2026-58704 se ha utilizado en situaciones reales. Sin embargo, no se trata de ataques masivos, sino de operaciones específicas dirigidas contra un grupo limitado de usuarios.

Investigación y medidas de protección

Por el momento, Google no ha revelado quién está detrás ni cómo se llevaron a cabo los ataques. Asimismo, la compañía no ha vinculado esta vulnerabilidad con ningún desarrollador de software específico ni con entidades estatales.

Estos errores zero-click son uno de los recursos más valiosos en el mundo de la ciberseguridad para los creadores de software espía comercial, ya que permiten acceder al dispositivo de la víctima sin su participación ni advertencia alguna.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, Google ha incluido el parche en la actualización de seguridad actual. Se recomienda encarecidamente a los propietarios de smartphones Pixel que actualicen su sistema de inmediato.

Google PixelCiberseguridadZero-clickSmartphoneActualización
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Presentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GPresentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GHoy, 14:57iFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesiFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesHoy, 14:24Starlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacionalStarlink Mobile obtiene licencia de comunicación internacionalHoy, 13:57El iPhone 18 Pro Max resulta ser más frío que los flagships Android en las pruebasEl iPhone 18 Pro Max resulta ser más frío que los flagships Android en las pruebasHoy, 13:26Huawei lidera el mercado de smartphones en ChinaHuawei lidera el mercado de smartphones en ChinaHoy, 12:52El primer portátil del mundo con Ryzen AI Max+ PRO 495 ha sido fotografiadoEl primer portátil del mundo con Ryzen AI Max+ PRO 495 ha sido fotografiadoHoy, 12:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico