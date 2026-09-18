El smartphone Honor X9e Pro se presenta con una batería de 11 000 mAh

La marca Honor se prepara para presentar el nuevo smartphone Honor X9e Pro, capaz de sorprender al mercado. Según ixbt.com, la característica principal de este dispositivo es su batería de gran capacidad, que se espera cambie radicalmente los estándares actuales del mercado móvil. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

La presentación oficial del nuevo gadget está programada para el 24 de septiembre de este año en el mercado de Malasia. A pesar de ello, las principales especificaciones técnicas del dispositivo ya han sido reveladas por la propia empresa y por los medios de comunicación locales.

Batería de récord y velocidad de carga

El punto fuerte de este smartphone es su fuente de alimentación con una capacidad de 11 000 mAh. Esta cifra es un caso único, incluso entre los modelos insignia actuales, lo que permite a los usuarios utilizar el dispositivo durante varios días sin necesidad de cargarlo.

Cabe destacar que cargar una batería tan grande no requiere mucho tiempo. El fabricante ha implementado una tecnología de carga rápida de 80 W, lo que permite poner en marcha esta gran batería en poco tiempo.

Capacidades de pantalla y durabilidad

El smartphone destaca no solo por su autonomía, sino también por su pantalla extremadamente brillante. Según las filtraciones, el brillo máximo de la pantalla del dispositivo alcanza los 10 000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol.

Asimismo, Honor ha prestado especial atención a la resistencia física del dispositivo. Los materiales publicitarios muestran claramente que el Honor X9e Pro es altamente resistente a impactos externos y pruebas, incluyendo la inmersión en agua caliente.

Cámara y colores de diseño

Para los entusiastas de la fotografía móvil, el dispositivo también ofrece capacidades adecuadas, estando equipado con un sofisticado módulo de cámara principal. El sensor principal supera los 100 megapíxeles, garantizando capturas nítidas y de alta calidad.

Para ofrecer a los compradores libertad de elección, el Honor X9e Pro se presenta en cuatro atractivas gamas de colores. Estas consisten en las siguientes variantes de diseño: