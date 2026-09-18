Kylian Mbappé responde a las críticas

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha respondido a las críticas sobre su estilo de juego y sus resultados individuales. En una entrevista con el diario AS, el capitán de la selección francesa respondió abiertamente a las acusaciones tras una temporada sin trofeos colectivos. A pesar de sus altas estadísticas personales, la falta de títulos importantes con el equipo ha generado intensos debates entre expertos y aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

En la temporada pasada, Kylian Mbappé fue el máximo goleador de La Liga, la Champions League y las eliminatorias para el Mundial 2026. Sin embargo, el Real Madrid y la selección nacional no lograron ganar trofeos importantes en las competiciones disputadas. Ante esto, algunos críticos sostienen que sus acciones solo sirven para sus estadísticas personales y que no es capaz de potenciar a sus compañeros.

Respuesta a las críticas y enfoque profesional

El delantero francés afirmó que acepta con calma las opiniones sobre él y que cada uno tiene derecho a su punto de vista. Según él, la experiencia acumulada a lo largo de los años le ha enseñado a entender la diversidad de opiniones en el mundo del fútbol. También señaló que no existe una única forma de ganar en el campo, sino millones de maneras.

Kylian Mbappé destacó la diferencia entre el análisis constructivo y las críticas que solo buscan llamar la atención o hacer daño. Aseguró estar siempre dispuesto a escuchar a los expertos que realmente entienden el fútbol y tienen una visión única del juego.