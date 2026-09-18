Xiaomi presenta un nuevo lavavajillas con capacidad para 20 cubiertos

Xiaomi ha enriquecido el mercado de electrodomésticos con un nuevo dispositivo avanzado. Según ixbt.com, la marca ha presentado oficialmente el Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top, un lavavajillas totalmente integrable que combina una gran capacidad con funciones innovadoras. Este dispositivo establece nuevos estándares en el ahorro de tiempo doméstico y la limpieza impecable de la vajilla. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y alto rendimiento

Una de las principales ventajas del nuevo dispositivo es su enorme capacidad. El modelo puede albergar 20 cubiertos a la vez, así como hasta 144 utensilios de cocina. Para ello, el volumen de su cámara de trabajo se ha fijado en 156 litros. El dispositivo cuenta con características técnicas impresionantes, estando equipado con un motor de corriente continua sin escobillas con una presión máxima de 52 000 Pa.

El sistema de rociado de agua también ha sido perfeccionado, incluyendo brazos giratorios dobles y una boquilla triple adicional. Esto garantiza que cada rincón de la vajilla se lave uniformemente con agua y detergentes especiales. Además, el sistema detecta automáticamente el nivel de suciedad de la vajilla y selecciona por sí mismo el programa de lavado más óptimo.

Lavado rápido y esterilización de alto nivel

El dispositivo puede funcionar a temperaturas de hasta 75 °C. Un modo rápido especial permite completar todo el proceso en solo 70 minutos. Además del lavado, los fabricantes han prestado especial atención a la higiene: según la información publicada, el lavavajillas tiene una capacidad de esterilización con una eficacia del 99,99999%.

Siguiendo las exigencias de higiene, el modelo está equipado con una función de secado al vapor que opera a 115 °C. Esto no solo elimina la humedad, sino que no deja ninguna posibilidad de supervivencia a las bacterias.

Control inteligente y diseño moderno

Gracias a su sistema de circulación de aire, el Mijia Smart Dishwasher permite mantener la vajilla limpia y segura durante un largo periodo, hasta 240 horas. Este sistema garantiza un tratamiento antibacteriano con una eficacia del 99,9%. Para la comodidad de los usuarios, también es posible guardar los programas utilizados con frecuencia para un inicio rápido.

El control del dispositivo se realiza a través de la aplicación Xiaomi Mi Home y el sistema Xiaomi Surge Smart Connect. En cuanto a su apariencia, el nuevo lavavajillas se fabrica en los colores «Negro estrellado» y «Blanco cristal esmerilado». La iluminación interior de la cuba y un indicador de estado hacen que su uso sea aún más práctico.

En el mercado chino, el precio de este dispositivo es de 4704 yuanes. Asimismo, teniendo en cuenta los subsidios gubernamentales en ciertas regiones, es posible adquirirlo por 3999 yuanes.