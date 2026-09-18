Xiaomi presenta un nuevo lavavajillas con capacidad para 20 cubiertos

·2·Tecnología
Xiaomi presenta un nuevo lavavajillas con capacidad para 20 cubiertos

Xiaomi ha enriquecido el mercado de electrodomésticos con un nuevo dispositivo avanzado. Según ixbt.com, la marca ha presentado oficialmente el Mijia Smart Dishwasher Built-in 20-Set-Top, un lavavajillas totalmente integrable que combina una gran capacidad con funciones innovadoras. Este dispositivo establece nuevos estándares en el ahorro de tiempo doméstico y la limpieza impecable de la vajilla. Así lo informa Ixbt.com informa .

Capacidades técnicas y alto rendimiento

Una de las principales ventajas del nuevo dispositivo es su enorme capacidad. El modelo puede albergar 20 cubiertos a la vez, así como hasta 144 utensilios de cocina. Para ello, el volumen de su cámara de trabajo se ha fijado en 156 litros. El dispositivo cuenta con características técnicas impresionantes, estando equipado con un motor de corriente continua sin escobillas con una presión máxima de 52 000 Pa.

El sistema de rociado de agua también ha sido perfeccionado, incluyendo brazos giratorios dobles y una boquilla triple adicional. Esto garantiza que cada rincón de la vajilla se lave uniformemente con agua y detergentes especiales. Además, el sistema detecta automáticamente el nivel de suciedad de la vajilla y selecciona por sí mismo el programa de lavado más óptimo.

Lavado rápido y esterilización de alto nivel

El dispositivo puede funcionar a temperaturas de hasta 75 °C. Un modo rápido especial permite completar todo el proceso en solo 70 minutos. Además del lavado, los fabricantes han prestado especial atención a la higiene: según la información publicada, el lavavajillas tiene una capacidad de esterilización con una eficacia del 99,99999%.

Siguiendo las exigencias de higiene, el modelo está equipado con una función de secado al vapor que opera a 115 °C. Esto no solo elimina la humedad, sino que no deja ninguna posibilidad de supervivencia a las bacterias.

Control inteligente y diseño moderno

Gracias a su sistema de circulación de aire, el Mijia Smart Dishwasher permite mantener la vajilla limpia y segura durante un largo periodo, hasta 240 horas. Este sistema garantiza un tratamiento antibacteriano con una eficacia del 99,9%. Para la comodidad de los usuarios, también es posible guardar los programas utilizados con frecuencia para un inicio rápido.

El control del dispositivo se realiza a través de la aplicación Xiaomi Mi Home y el sistema Xiaomi Surge Smart Connect. En cuanto a su apariencia, el nuevo lavavajillas se fabrica en los colores «Negro estrellado» y «Blanco cristal esmerilado». La iluminación interior de la cuba y un indicador de estado hacen que su uso sea aún más práctico.

En el mercado chino, el precio de este dispositivo es de 4704 yuanes. Asimismo, teniendo en cuenta los subsidios gubernamentales en ciertas regiones, es posible adquirirlo por 3999 yuanes.

XiaomiLavavajillasMijiaTecnologías inteligentesElectrodomésticos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Oppo presenta el nuevo sistema operativo ColorOS 17Oppo presenta el nuevo sistema operativo ColorOS 17Hoy, 17:26El smartphone Honor X9e Pro se presenta con una batería de 11 000 mAhEl smartphone Honor X9e Pro se presenta con una batería de 11 000 mAhHoy, 16:23Aparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 ProAparece un nuevo sensor oculto en la pantalla del iPhone 18 ProHoy, 15:55Corregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google PixelCorregida una peligrosa vulnerabilidad zero-click en smartphones Google PixelHoy, 15:27Presentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GPresentada la versión especial Lamborghini del smartphone Tecno Pova 8 Pro 5GHoy, 14:57iFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesiFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversacionesHoy, 14:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar