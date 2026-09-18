3.ª ronda intensa en las Olimpiadas: los equipos de Uzbekistán ante pruebas difíciles

¡La temperatura sube en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez que se celebra en Samarcanda! Los líderes, que no han perdido puntos en las dos primeras rondas, se enfrentan ahora a grandes potencias. En la 3.ª ronda de hoy, tanto en la categoría masculina como en la femenina, de Uzbekistán sus tres equipos se sentarán ante el tablero.

Sin embargo, el sorteo ha deparado rivales difíciles para nuestros representantes: los duelos contra Alemania y España, en particular, prometen ser verdaderas batallas de nervios. ¿Qué equipos jugarán con blancas, cuáles con negras y quiénes se enfrentarán a los grandes del mundo?

Torneo masculino: ¡Uzbekistán 1 contra Austria, y el segundo equipo contra Alemania!

En la 3.ª ronda de la sección abierta masculina, nuestros equipos anfitriones y otros favoritos esperan rivales interesantes:

Austria — Uzbekistán 1: Nuestro equipo nacional principal jugará con piezas negras contra Austria en esta ronda;

Uzbekistán 2 — Alemania: Nuestro segundo equipo se medirá ante un poderoso rival europeo, Alemania;

Uzbekistán 3 — Marruecos: Nuestro tercer equipo juvenil pondrá a prueba sus fuerzas con piezas blancas contra Marruecos, un representante experimentado del continente africano.

Entre los grandes del mundo, Dinamarca — Estados Unidos, India — Italia, China — Bulgaria y uno de los choques centrales, Kazajistán — Francia estarán en el centro de atención de los aficionados.

Torneo femenino: Uzbekistán contra Indonesia, nuestro segundo equipo ante España

La intensidad de los combates no es menor en la competición femenina. El sorteo preparó una prueba única para nuestros tres equipos:

«A medida que nuestros equipos femeninos se acercan a las fases decisivas, cada punto vale oro».

Uzbekistán 1 — Indonesia: Nuestro equipo nacional femenino principal recibirá a Indonesia, uno de los equipos más difíciles del Sudeste Asiático, con piezas blancas;

España — Uzbekistán 2: Una verdadera prueba para nuestro segundo equipo femenino: se enfrentarán a España, uno de los equipos más renombrados de Europa, con piezas negras;

Arabia Saudita — Uzbekistán 3: Nuestro tercer equipo nacional Arabia Saudita se medirá ante Arabia Saudita.

Otros encuentros interesantes en la categoría femenina incluyen: Turquía — China, India — Grecia, Estados Unidos — Cuba y Irán — Francia son los duelos a seguir.

Todos los duelos principales de la 3.ª ronda (Tabla)

Categoría Piezas blancas Piezas negras Hombres (Equipo 1) Austria Uzbekistán Hombres (Equipo 2) Uzbekistán 2 Alemania Hombres (Equipo 3) Uzbekistán 3 Marruecos Mujeres (Equipo 1) Uzbekistán Indonesia Mujeres (Equipo 2) España Uzbekistán 2 Mujeres (Equipo 3) Arabia Saudita Uzbekistán 3

Los resultados de hoy ayudarán a definir mejor la clasificación general de la Olimpiada.

¿Cuál cree que será el resultado final de los complejos partidos de hoy para los equipos primero y segundo de Uzbekistán? ¿De qué ajedrecista espera una obra maestra?

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