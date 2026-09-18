Enzo Maresca habla sobre el debut del joven talento Floyd Samba

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Enzo Maresca habla sobre el debut del joven talento Floyd Samba

El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, elogió la actuación de la joven estrella Floyd Samba tras la contundente victoria del equipo sobre el Norwich City en la Carabao Cup. En el encuentro disputado en el Etihad Stadium, el jugador de 17 años logró marcar dos goles en su debut con el primer equipo, contribuyendo enormemente al triunfo por 5-0. Según informa Goal.com, este brillante resultado fue producto de un experimento táctico inesperado realizado por el entrenador. Así lo informa Goal.com.

Durante el partido, otro producto de la academia destacó, llamando la atención mientras el Manchester City aseguraba su pase a la siguiente ronda. En la rueda de prensa posterior al partido, Enzo Maresca destacó que decidió probar al joven jugador en la posición de delantero centro. Según el técnico, esta apuesta arriesgada dio sus frutos por completo.

Experimento táctico y resultado inesperado

Maresca admitió que, a lo largo de su corta carrera, Floyd Samba casi nunca había jugado como un nueve puro o en la posición de delantero centro. Antes del partido, el entrenador le preguntó al joven si había jugado alguna vez en esa posición, y el futbolista respondió que nunca lo había hecho. A pesar de ello, el cuerpo técnico lo preparó en esa función durante los últimos tres o cuatro días.

El técnico italiano no ocultó su satisfacción no solo por los dos goles anotados, sino también por sus movimientos generales. Samba se mostró seguro en el campo, tomó buenas decisiones, asistió a sus compañeros y mostró una gran actividad física. Sin embargo, el entrenador recordó que el jugador aún es joven y que hay que avanzar poco a poco en su desarrollo.

Oportunidades futuras y adaptación de la plantilla

El entrenador del Manchester City también se refirió a la flexibilidad táctica de la línea de ataque del equipo. Destacando que cada rival requiere un enfoque específico, el técnico afirmó que otros jugadores de la plantilla actual también podrían ser utilizados en el centro o como falso nueve.

En opinión de Maresca, dependiendo del plan de juego, el equipo podría utilizar a jugadores como Phil Foden o Ryan como falsos delanteros. No obstante, Floyd Samba dejó una impresión magnífica en su debut y el entrenador expresó su esperanza de darle más oportunidades en el futuro.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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